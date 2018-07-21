Игнашевич, Панченко и глава судейского департамента РФС Егоров посетили матч ЦСКА – «Енисей»

Сегодня ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с красноярским «Енисеем» (1:1).

Во время игры на трибунах присутствовал экс-защитник московского клуба и сборной России Сергей Игнашевич. Футболист объявил о завершении карьеры после чемпионата мира-2018.

Также встречу посетили нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров и голкипер женской сборной России Эльвира Тодуа.