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    Игнашевич, Панченко и глава судейского департамента РФС Егоров посетили матч ЦСКА – «Енисей»

    Сегодня ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с красноярским «Енисеем» (1:1).

    Во время игры на трибунах присутствовал экс-защитник московского клуба и сборной России Сергей Игнашевич. Футболист объявил о завершении карьеры после чемпионата мира-2018.

    Также встречу посетили нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров и голкипер женской сборной России Эльвира Тодуа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2018 15:28
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