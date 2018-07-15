Сампаоли получит 2 миллиона за расторжение контракта со сборной Аргентины

Какой-то бред, особенно про Гвардиолу. Он в Сити ещё пару сезонов будет, как минимум. Я уже не говорю о том, что нафиг ему сдалась эта сборная Аргентины. Новость с потолка взятая.
У Сампаоли день ото дня правила контракта меняются? Как в какой-нибудь магической карте Гарри Поттера?)) 2 млн будет, если разорвать после следующего Копа Америка. Что изменилось за пару дней?
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покинет занимаемую должность. По информации Clarin, за расторжение контракта 58-летний специалист получит 2 миллиона долларов.
Место Сампаоли может занять главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Сампаоли возглавил сборную Аргентины летом 2017 года.
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