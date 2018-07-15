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    Сампаоли получит 2 миллиона за расторжение контракта со сборной Аргентины

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покинет занимаемую должность. По информации Clarin, за расторжение контракта 58-летний специалист получит 2 миллиона долларов.

    Место Сампаоли может занять главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

    Сампаоли возглавил сборную Аргентины летом 2017 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2018 11:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июля 2018, 14:07

      Какой-то бред, особенно про Гвардиолу. Он в Сити ещё пару сезонов будет, как минимум. Я уже не говорю о том, что нафиг ему сдалась эта сборная Аргентины. Новость с потолка взятая.
      У Сампаоли день ото дня правила контракта меняются? Как в какой-нибудь магической карте Гарри Поттера?)) 2 млн будет, если разорвать после следующего Копа Америка. Что изменилось за пару дней?

      2
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 15 июля 2018, 13:27

      2 ляма нужно с него взять!

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 15 июля 2018, 11:42

      должен с месси по братски поделится. вдвоём вроде ******..ели

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июля 2018, 11:25

      ))) Смехота. 22.06. 2018г писали, что при увольнении он получит 20 лямов компенсации. Потом фигурировала сумма в 8 лямов, теперь 2. Через неделю будет инфа, что это Сампаоли должен 2 ляма заплатить...

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