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    «Зенит» не получал предложений по Дзюбе

    «Зенит» не получал предложений по трансферу нападающего Артема Дзюбы.

    Сообщается, что интерес к игроку небольшой из-за его высокой трансферной стоимости (около 15 миллионов евро) и зарплаты – 3,3 миллиона евро в год.

    «Шанхай Шэньхуа» собирался сделать предложение «Зениту», но официальных переговоров не было. Китайский клуб был готов платить Дзюбе 6 миллионов евро в год, но игрок отказался от предложения.

    Ранее сообщалось об интересе к игроку из АПЛ, но официальных запросов «Зенит» не получал.

    Фердинанд: «Дзюба мог бы стать звездой в АПЛ. Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться»

    «Уотфорд» интересуется Дзюбой. Игрок не переедет в Китай

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2018 00:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 15 июля 2018, 16:26

      скауты смотрят на игрока не только по одному двум матчам на чемпионате мира но и другие матчи игрока а также что у него внутри головы !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 11:12

      Называются клубы, мелькают конкретные суммы а на самом деле ничего этого нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2018, 08:59

      первый и единственный Арсенал Тула

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 15 июля 2018, 08:54

      Дзюба сам себя пиарит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 15 июля 2018, 08:09

      Надо немного подождать... и успокоиться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июля 2018, 07:40

      Весь интерес ко многим игрокам только в разного рода СМИ, а по факту -- стой там, иди сюда... О сделке будет 1-3 заметки, а всякого рода слухи и небылицы по надцать раз на день штампуют. На сайте "Авито" ещё пусть объявления размещают о продажах игроков.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 15 июля 2018, 07:32

      Не так-то просто выкорчевать дерево, даже если оно кому-то и понадобилось.

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 15 июля 2018, 03:57

      лблбпб

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 июля 2018, 03:25

      Артемка, ты бы хоть объявления на заборы вешал...

      2
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      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 15 июля 2018, 01:30

      хреново что не получал, уже пора рассылать предложение самим, может кто и клюнет

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