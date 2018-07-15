Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» не получал предложений по Дзюбе

15 июля 2018, 00:19
10

«Зенит» не получал предложений по трансферу нападающего Артема Дзюбы.

Сообщается, что интерес к игроку небольшой из-за его высокой трансферной стоимости (около 15 миллионов евро) и зарплаты – 3,3 миллиона евро в год.

«Шанхай Шэньхуа» собирался сделать предложение «Зениту», но официальных переговоров не было. Китайский клуб был готов платить Дзюбе 6 миллионов евро в год, но игрок отказался от предложения.

Ранее сообщалось об интересе к игроку из АПЛ, но официальных запросов «Зенит» не получал.

Фердинанд: «Дзюба мог бы стать звездой в АПЛ. Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться»

«Уотфорд» интересуется Дзюбой. Игрок не переедет в Китай

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Кардифф Шанхай Шэньхуа Уотфорд Дзюба Артем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dredd Judge
1531607418
хреново что не получал, уже пора рассылать предложение самим, может кто и клюнет
Ответить
serppion
1531614303
Артемка, ты бы хоть объявления на заборы вешал...
Ответить
simoron81
1531616228
лблбпб
Ответить
Т34
1531629149
Не так-то просто выкорчевать дерево, даже если оно кому-то и понадобилось.
Ответить
Рубик Докоян
1531629643
Весь интерес ко многим игрокам только в разного рода СМИ, а по факту -- стой там, иди сюда... О сделке будет 1-3 заметки, а всякого рода слухи и небылицы по надцать раз на день штампуют. На сайте "Авито" ещё пусть объявления размещают о продажах игроков.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1531631373
Надо немного подождать... и успокоиться.
Ответить
КЭТиК
1531634052
Дзюба сам себя пиарит.
Ответить
Garrincha58
1531634389
первый и единственный Арсенал Тула
Ответить
zigbert
1531642367
Называются клубы, мелькают конкретные суммы а на самом деле ничего этого нет.
Ответить
САДЫЧОК
1531661190
скауты смотрят на игрока не только по одному двум матчам на чемпионате мира но и другие матчи игрока а также что у него внутри головы !
Ответить
Главные новости
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Все новости
Все новости
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
2
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
7
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
4
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
16
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+