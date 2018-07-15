«Зенит» не получал предложений по Дзюбе

«Зенит» не получал предложений по трансферу нападающего Артема Дзюбы.

Сообщается, что интерес к игроку небольшой из-за его высокой трансферной стоимости (около 15 миллионов евро) и зарплаты – 3,3 миллиона евро в год.

«Шанхай Шэньхуа» собирался сделать предложение «Зениту», но официальных переговоров не было. Китайский клуб был готов платить Дзюбе 6 миллионов евро в год, но игрок отказался от предложения.

Ранее сообщалось об интересе к игроку из АПЛ, но официальных запросов «Зенит» не получал.

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