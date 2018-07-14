Саутгейт: «В России нас приняли фантастически. Организация ЧМ была прекрасной»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал организацию ЧМ-2018.

«Хочу поблагодарить всех. Нас приняли в России фантастически, организация была прекрасной, все относились к нам очень тепло.

Многое говорилось об отношениях между двумя нашими странами, но все в России относились к нам очень хорошо. Спасибо и британским журналистам, которые чувствовали себя частью команды. Они задавали правильные вопросы», – сказал Саутгейт.

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