Саутгейт: «В России нас приняли фантастически. Организация ЧМ была прекрасной»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал организацию ЧМ-2018.
«Хочу поблагодарить всех. Нас приняли в России фантастически, организация была прекрасной, все относились к нам очень тепло.
Многое говорилось об отношениях между двумя нашими странами, но все в России относились к нам очень хорошо. Спасибо и британским журналистам, которые чувствовали себя частью команды. Они задавали правильные вопросы», – сказал Саутгейт.
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Источник: «Спорт-Экспресс»