Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Саутгейт: «В России нас приняли фантастически. Организация ЧМ была прекрасной»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал организацию ЧМ-2018.

    «Хочу поблагодарить всех. Нас приняли в России фантастически, организация была прекрасной, все относились к нам очень тепло.

    Многое говорилось об отношениях между двумя нашими странами, но все в России относились к нам очень хорошо. Спасибо и британским журналистам, которые чувствовали себя частью команды. Они задавали правильные вопросы», – сказал Саутгейт.

    Бельгия и Англия сыграли два ненужных матча. К формату ЧМ куча вопросов

    На Евро-2020 не сыграет Бельгия или Англия. История резко против

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2018 21:09
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 15 июля 2018, 00:22

      Вот интересно. Британские журналисты задавали Гэрету правильные вопросы. И получали на них правильные ответы. И эти интервью публиковались в спортивных новостях английских СМИ. Но ни полслова в них не было ни про организацию ЧМ, ни про условия, в которых находилась сборная, ни про английских болельщиков. Зато негатива про наш ЧМ английские журналисты нашли достаточно. Это и дороговизна всего на свете (особенно жилья) на время ЧМ, и агрессия по отношению к трезвым англичанам со стороны пьяных русских, и приставучие проститутки. Все это противоречит рассказам моих друзей и кажется притянуто за уши. Так может быть не такие уж и правильные были эти британские интервью с Саутгейтом?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 14 июля 2018, 23:20

      Да ладно....а вот все ваши политики говорили что в России опасно и т.д. и т.п. ...а как итог лучший результат в истории сборной Англии за последние почти что 30 лет ...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11