Саутгейт: «В России нас приняли фантастически. Организация ЧМ была прекрасной»

Вот интересно. Британские журналисты задавали Гэрету правильные вопросы. И получали на них правильные ответы. И эти интервью публиковались в спортивных новостях английских СМИ. Но ни полслова в них не было ни про организацию ЧМ, ни про условия, в которых находилась сборная, ни про английских болельщиков. Зато негатива про наш ЧМ английские журналисты нашли достаточно. Это и дороговизна всего на свете (особенно жилья) на время ЧМ, и агрессия по отношению к трезвым англичанам со стороны пьяных русских, и приставучие проститутки. Все это противоречит рассказам моих друзей и кажется притянуто за уши. Так может быть не такие уж и правильные были эти британские интервью с Саутгейтом?
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал организацию ЧМ-2018.
«Хочу поблагодарить всех. Нас приняли в России фантастически, организация была прекрасной, все относились к нам очень тепло.
Многое говорилось об отношениях между двумя нашими странами, но все в России относились к нам очень хорошо. Спасибо и британским журналистам, которые чувствовали себя частью команды. Они задавали правильные вопросы», – сказал Саутгейт.
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