Саутгейт – об игре Англии на ЧМ: «Не могу просить от футболистов большего»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в матче за третье место ЧМ-2018 против Бельгии (0:2) прокомментировал выступление англичан на турнире.

«Возможно, четвертое место – это выше того, где мы находимся сейчас [на самом деле]. Но игроки заслужили похвалу, которую они получат, вернувшись домой.

Мы хотели максимально задействовать игроков, которые у нас есть, их индивидуальные качества. Это не клуб, здесь нельзя пойти и купить футболистов. На мой взгляд, те, кто был здесь, работал превосходно. Не могу просить от них большего», – сказал Саутгейт.

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