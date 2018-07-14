Саутгейт – об игре Англии на ЧМ: «Не могу просить от футболистов большего»

Сборная Бельгии впервые в истории завоевала медали ЧМ.
Впервые в истории!
Вот так пишется история бронзовых побед на чемпионатах мира по футболу.
Англичане "ГОРДЯТСЯ" 4-м местом, а сборная Бельгии, ВПЕРВЫЕ в своей футбольной истории, гордится БРОНЗОВЫМИ медалями.
Кому что и по футбольным заслугам.
А что вы хотели? Это футбол.
Англичане ОТКАЗАЛИСЬ бороться за бронзовые медали и, по ходу игры, отдали их бельгийцам.
Хотя, перед игрой, заявляли, что настроены решительно.
Как настраивались, так РЕШИТЕЛЬНО и проиграли и ЗАГРЕМЕЛИ под бельгийские футбольные ФАНФАРЫ.
Англичане провели самый плохой футбольный матч на чемпионате Мира.
В сумме они проиграли два матча подряд.
И если в матче с хорватами англичане боролись, то с бельгийцами ходили пешком и не пойми на что надеялись.
Вот вам и родоначальники не пойми какого футбола.
Бельгийцы же, умело и УВЕРЕННО вели БРОНЗОВУЮ игру и заслуженно победили вялых англичан.
Поздравляем сборную Бельгии с БРОНЗОЙ!
А англичан поздравляем со званием самых больших НЕУДАЧНИКОВ полуфинала и матча за бронзу.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в матче за третье место ЧМ-2018 против Бельгии (0:2) прокомментировал выступление англичан на турнире.
«Возможно, четвертое место – это выше того, где мы находимся сейчас [на самом деле]. Но игроки заслужили похвалу, которую они получат, вернувшись домой.
Мы хотели максимально задействовать игроков, которые у нас есть, их индивидуальные качества. Это не клуб, здесь нельзя пойти и купить футболистов. На мой взгляд, те, кто был здесь, работал превосходно. Не могу просить от них большего», – сказал Саутгейт.
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