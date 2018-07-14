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  • Саутгейт – об игре Англии на ЧМ: «Не могу просить от футболистов большего»

Саутгейт – об игре Англии на ЧМ: «Не могу просить от футболистов большего»

14 июля 2018, 20:00
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в матче за третье место ЧМ-2018 против Бельгии (0:2) прокомментировал выступление англичан на турнире.

«Возможно, четвертое место – это выше того, где мы находимся сейчас [на самом деле]. Но игроки заслужили похвалу, которую они получат, вернувшись домой.

Мы хотели максимально задействовать игроков, которые у нас есть, их индивидуальные качества. Это не клуб, здесь нельзя пойти и купить футболистов. На мой взгляд, те, кто был здесь, работал превосходно. Не могу просить от них большего», – сказал Саутгейт.

Бельгия и Англия сыграли два ненужных матча. К формату ЧМ куча вопросов

На Евро-2020 не сыграет Бельгия или Англия. История резко против

Источник: BBC
Чемпионат мира Англия Бельгия Саутгейт Гарет
Комментарии (1)
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Сборная Бельгии впервые в истории завоевала медали ЧМ. Впервые в истории! Вот так пишется история бронзовых побед на чемпионатах мира по футболу. Англичане "ГОРДЯТСЯ" 4-м местом, а сборная Бельгии, ВПЕРВЫЕ в своей футбольной истории, гордится БРОНЗОВЫМИ медалями. Кому что и по футбольным заслугам. А что вы хотели? Это футбол. Англичане ОТКАЗАЛИСЬ бороться за бронзовые медали и, по ходу игры, отдали их бельгийцам. Хотя, перед игрой, заявляли, что настроены решительно. Как настраивались, так РЕШИТЕЛЬНО и проиграли и ЗАГРЕМЕЛИ под бельгийские футбольные ФАНФАРЫ. Англичане провели самый плохой футбольный матч на чемпионате Мира. В сумме они проиграли два матча подряд. И если в матче с хорватами англичане боролись, то с бельгийцами ходили пешком и не пойми на что надеялись. Вот вам и родоначальники не пойми какого футбола. Бельгийцы же, умело и УВЕРЕННО вели БРОНЗОВУЮ игру и заслуженно победили вялых англичан. Поздравляем сборную Бельгии с БРОНЗОЙ! А англичан поздравляем со званием самых больших НЕУДАЧНИКОВ полуфинала и матча за бронзу.
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