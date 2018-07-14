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    Саутгейт – об игре Англии на ЧМ: «Не могу просить от футболистов большего»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в матче за третье место ЧМ-2018 против Бельгии (0:2) прокомментировал выступление англичан на турнире.

    «Возможно, четвертое место – это выше того, где мы находимся сейчас [на самом деле]. Но игроки заслужили похвалу, которую они получат, вернувшись домой.

    Мы хотели максимально задействовать игроков, которые у нас есть, их индивидуальные качества. Это не клуб, здесь нельзя пойти и купить футболистов. На мой взгляд, те, кто был здесь, работал превосходно. Не могу просить от них большего», – сказал Саутгейт.

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    Источник: BBC

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    14.07.2018 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 июля 2018, 22:31

      Сборная Бельгии впервые в истории завоевала медали ЧМ.
      Впервые в истории!
      Вот так пишется история бронзовых побед на чемпионатах мира по футболу.
      Англичане "ГОРДЯТСЯ" 4-м местом, а сборная Бельгии, ВПЕРВЫЕ в своей футбольной истории, гордится БРОНЗОВЫМИ медалями.
      Кому что и по футбольным заслугам.
      А что вы хотели? Это футбол.
      Англичане ОТКАЗАЛИСЬ бороться за бронзовые медали и, по ходу игры, отдали их бельгийцам.
      Хотя, перед игрой, заявляли, что настроены решительно.
      Как настраивались, так РЕШИТЕЛЬНО и проиграли и ЗАГРЕМЕЛИ под бельгийские футбольные ФАНФАРЫ.

      Англичане провели самый плохой футбольный матч на чемпионате Мира.
      В сумме они проиграли два матча подряд.
      И если в матче с хорватами англичане боролись, то с бельгийцами ходили пешком и не пойми на что надеялись.
      Вот вам и родоначальники не пойми какого футбола.
      Бельгийцы же, умело и УВЕРЕННО вели БРОНЗОВУЮ игру и заслуженно победили вялых англичан.

      Поздравляем сборную Бельгии с БРОНЗОЙ!
      А англичан поздравляем со званием самых больших НЕУДАЧНИКОВ полуфинала и матча за бронзу.

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