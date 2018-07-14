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  • ЧМ-2018. Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали турнира

ЧМ-2018. Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали турнира

14 июля 2018, 18:52
88

Сборная Бельгии победила англичан в матче за третье место на чемпионате мира-2018 и стала бронзовым призером турнира.

Голы на счету защитника Тома Менье и полузащитника Эдена Азара, отличившихся на четвертой и 82-й минутах соответственно.

Третье место – это наивысшее в истории достижении бельгийцев на чемпионатах мира.

ЧМ-2018. Плей-офф. Матч за третье место

Бельгия – Англия – 2:0 (1:0) текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Менье, 4; 2:0 – Азар, 82.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Тилеманс (Дембеле, 78), Шадли (Вермален, 39), Лукаку (Мертенс, 60), Э. Азар.

Англия: Пикфорд, Роуз (Лингард, 46), Стоунс, Магуайр, Триппьер, Джонс, Делф, Дайер, Лофтус-Чик (Алли, 84), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 46).

Предупреждения: Витсель, 90+3 – Стоунс, 52; Магуайр, 77.

Результаты чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия Бельгия
Комментарии (88)
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САДЫЧОК
1531584113
Бельгия обязана была стать чемпионом мира ! Но слабейший тренер со своим так сказать взглядом сильно навредил ! неужели не понятно что Витсель и Тиллеманс (оба принимают мяч спиной к воротам ! . а Витсель замедляет темп игры ) намного слабее чем Наинтголан и Феллайни !...Тренер Мартинес напоминает мне Черчесова-оба посредственные тренеры !
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Vladarg
1531584164
Второй раз за Чемпионат главный тренер сборной Англии производит странную ротацию состава в матчах с Бельгией.есть ощущение,что сам себя перехитрил Саутгейт.
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OfaZavr
1531584934
Бельгийцы молодцы, с победой! играли активнее и лучше воспользовались своими моментами, у англичан конечно они тоже были но во многих эпизодах не получалось.
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Рубик Докоян
1531584981
Футбольный бог на сей раз вознаградил бельгийцев за их талант, технику и красивую командную игру. Молодцы парни, порадовали своей игрой, доставили истинное удовольствие и украсили своей игрой ЧМ.
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mihail200606
1531586880
Отличная команда. Не повезло им по сетке в полуфинале на Францию выйти.. А так бы в финале были.
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dendiesel
1531588865
Бельгийцы достойны финала с Францией, нежели Хорватия!!!
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ЮНик
1531589081
Околофутбольный ажиотаж и эйфория затмили сам футбол. По зрелищности и качеству игры очень унылый ЧМ. Прошли времена, когда чемпионаты мира задавали тон развитию футбола, возникали новые схемы, зажигались новые звёзды.  Все это фактически перешло к клубному футболу, где ведущие клубы собирают своего рода "сборные мира", причем лучших из лучших. Они сыграны, тренируются и проводят матчи весь сезон вместе и без сомнений любая клубная команда из топ-10 Европы обыграет любую нынешнюю сборную в одну калитку. И к тому же уставшие после напряжённых сезонов игроки показывать свою лучшую игру просто не в силах.  Так что никаких открытий быть не могло практически по умолчанию. Их и не было...
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Koshkin@myshkyn
1531589339
если честно, Англия и этого места не заслужила, Бельгия была на голову сильнее... многие сборные которые вылетели были сильнее
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alex1951
1531592292
Итоги еще долго будут обсуждаться.... Однако одно неоспоримо : все решается на поле и только там. Значит надо принять 4е место Англии,3е Бельгии ,ну ,а завтра и 1-ое и 2-ое... Не обошлось и не без сюрпризов,что само по себе украшает Чемп. Но в целом все состоялось....Особенно это касается России. Жаль ,что Праздник кончается...
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zigbert
1531593971
Бельгийцев можно поздравить с бронзовыми медалями. Молодцы ,заслужили. И как бы не закончилась финальная игра ,можно смело сказать ЧМ удался.Крупных результатов было мало - это говорит о выравнивании класса команд в мире. Не обошлось без неожиданностей. Для специалистов этот чемпионат дал богатую "пищу" для размышлений.
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