ЧМ-2018. Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали турнира

Сборная Бельгии победила англичан в матче за третье место на чемпионате мира-2018 и стала бронзовым призером турнира.

Голы на счету защитника Тома Менье и полузащитника Эдена Азара, отличившихся на четвертой и 82-й минутах соответственно.

Третье место – это наивысшее в истории достижении бельгийцев на чемпионатах мира.

ЧМ-2018. Плей-офф. Матч за третье место

Бельгия – Англия – 2:0 (1:0) текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Менье, 4; 2:0 – Азар, 82.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Тилеманс (Дембеле, 78), Шадли (Вермален, 39), Лукаку (Мертенс, 60), Э. Азар.

Англия: Пикфорд, Роуз (Лингард, 46), Стоунс, Магуайр, Триппьер, Джонс, Делф, Дайер, Лофтус-Чик (Алли, 84), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 46).

Предупреждения: Витсель, 90+3 – Стоунс, 52; Магуайр, 77.

Результаты чемпионата мира-2018