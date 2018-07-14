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    ЧМ-2018. Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали турнира

    Сборная Бельгии победила англичан в матче за третье место на чемпионате мира-2018 и стала бронзовым призером турнира.

    Голы на счету защитника Тома Менье и полузащитника Эдена Азара, отличившихся на четвертой и 82-й минутах соответственно.

    Третье место – это наивысшее в истории достижении бельгийцев на чемпионатах мира.

    ЧМ-2018. Плей-офф. Матч за третье место

    Бельгия – Англия – 2:0 (1:0) текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Менье, 4; 2:0 – Азар, 82.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Тилеманс (Дембеле, 78), Шадли (Вермален, 39), Лукаку (Мертенс, 60), Э. Азар.

    Англия: Пикфорд, Роуз (Лингард, 46), Стоунс, Магуайр, Триппьер, Джонс, Делф, Дайер, Лофтус-Чик (Алли, 84), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 46).

    Предупреждения: Витсель, 90+3 – Стоунс, 52; Магуайр, 77.

    Результаты чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2018 18:52
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    Комментарии85
    ...
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 июля 2018, 09:02

      А англичанка в печали...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 15 июля 2018, 06:18

      Молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 15 июля 2018, 05:24

      Бельгийцы на мой взгляд больше хотели этой бронзы чем англичане.Даже Кейн в своём интервью признал что второй тайм Англия практически провалила.Нынешняя Англия была очень похожа на Бельгию прошлого чемпионата - молода,амбициозна,перспективна и нестабильна.К следующему турниру британцы должны повзрослеть и тогда качество их игры будет совершенно другим.Бельгию же с победой!они дождались своего и по праву взяли своё третье место!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 14 июля 2018, 23:58

      и так обе сборных прыгнули выше головы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Дон_Шип 15 июля 2018, 08:38

      бельгия прыгнула ниже головы в данном случае, у бельгии чемпионская игра, немного не хватило удачи и томы минье

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июля 2018, 23:36

      поздравляю остров -опят прое... все что можно.
      -но у болел есть АПЛ, кость скоро кинут.)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Ganesse 14 июля 2018, 23:20

      Это поколение было достойно финала как минимум, но не срослось.Молодцы, что взяли бронзу!

      2
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 14 июля 2018, 23:10

      Бельгия ! МОЛОДЦЫ !

      3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 июля 2018, 23:03

      Бельгия !!! С победой!!!

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 июля 2018, 22:52

      Инглиши - мальчики для битья. Чампионшип играл со сборной АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 14 июля 2018, 22:30

      Ну в принципе результат не удивил, Бельгия была явно сильнее, кто то может и хотел что бы было наоборот, но это вырисовывалось с самого начала турнира.

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