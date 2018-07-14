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    Кержаков в футболке Витселя и в парике сфотографировался с Дзюбой

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сфотографировался с экс-форвардом петербуржцев Александром Кержаковым и президентом ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» Иваном Никифоровым.

    На снимке Кержаков в необычном виде: на нем футболка сборной Бельгии с шестым номером и парик в духе прически полузащитника бельгийцев Акселя Витселя.

    «Я с гуру тенниса Иваном Никифоровым и легендой футбола Александром Витселем за Бельгию!!!» – написал Дзюба в своем инстаграме.

    Ранее Витсель подарил Кержакову свою футболку национальной команды с автографами игроков.

    Сегодня Бельгия сыграет против Англии в матче за третье место ЧМ-2018. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: Instagram

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    14.07.2018 16:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 14 июля 2018, 20:29

      Дзюба как всегда на позитиве

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 14 июля 2018, 19:03

      Алекс Кержсел...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 июля 2018, 17:26

      Цирк уехал....Во что только не переоденешься и кого только не сыграешь, что б тебя не забывали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer > Патронташ 14 июля 2018, 18:59

      Он молодежную сборную тренирует, все нормальные люди не забывают о нем. Отличная юморная фотография и тематика актуальная. О каком цирке речь? Цирк это твои комментарии.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 14 июля 2018, 16:58

      прикольно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 июля 2018, 16:52

      В керзачах, трусах и каске попробовал бы.
      Уверяю, количество подписавшихся патриотов зашкаливало бы.

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