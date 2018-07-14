Кержаков в футболке Витселя и в парике сфотографировался с Дзюбой

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сфотографировался с экс-форвардом петербуржцев Александром Кержаковым и президентом ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» Иваном Никифоровым.

На снимке Кержаков в необычном виде: на нем футболка сборной Бельгии с шестым номером и парик в духе прически полузащитника бельгийцев Акселя Витселя.

«Я с гуру тенниса Иваном Никифоровым и легендой футбола Александром Витселем за Бельгию!!!» – написал Дзюба в своем инстаграме.

Ранее Витсель подарил Кержакову свою футболку национальной команды с автографами игроков.

Сегодня Бельгия сыграет против Англии в матче за третье место ЧМ-2018. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.