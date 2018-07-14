Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-тренер сборной Испании по физподготовке может продолжить карьеру в ЦСКА

    Бывший тренер сборной Испании по физподготовке Хавьер Миньяно может присоединиться к ЦСКА, сообщает EFE.

    Российский клуб ведет переговоры со специалистом.

    Последним местом работы Миньяно была сборная Южной Кореи, в тренерский штаб которой он входил на ЧМ-2018. В сборной Испании он работал на чемпионате мира-2010, когда команду возглавлял Висенте Дель Боске.

    В июле этого года ЦСКА покинул испанский специалист по физподготовке Паулино Гранеро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2018 16:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 14 июля 2018, 17:58

      Все,достали Гранеро,каждый раз в холодный бассейн кидать,взял и ушел.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11