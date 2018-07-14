Экс-тренер сборной Испании по физподготовке может продолжить карьеру в ЦСКА

Все,достали Гранеро,каждый раз в холодный бассейн кидать,взял и ушел.
Бывший тренер сборной Испании по физподготовке Хавьер Миньяно может присоединиться к ЦСКА, сообщает EFE.
Российский клуб ведет переговоры со специалистом.
Последним местом работы Миньяно была сборная Южной Кореи, в тренерский штаб которой он входил на ЧМ-2018. В сборной Испании он работал на чемпионате мира-2010, когда команду возглавлял Висенте Дель Боске.
В июле этого года ЦСКА покинул испанский специалист по физподготовке Паулино Гранеро.