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  • Нету: «У Семака фантастический менталитет. Он сможет достичь того, чего ждут от «Зенита»

Нету: «У Семака фантастический менталитет. Он сможет достичь того, чего ждут от «Зенита»

14 июля 2018, 13:21
5

Защитник «Зенита» Луиш Нету высказал мнение о главном тренере команды Сергее Семаке.

Специалист возглавил петербуржцев этим летом. Ранее он работал в тренерском штабе «Зенита» с 2013 по 2016 год.

«Помню, когда только перешел в «Зенит», сразу отметил для себя Семака. Личность с фантастическим менталитетом как на поле, так и за его пределами! Его все уважают – игроки, весь персонал клуба, болельщики. Присутствие Семака много значит для нас. Он всегда работал на сто процентов. И даже когда завершил карьеру и стал помогать сначала Андре Виллаш-Боашу, а затем Мирче Луческу, мы чувствовали его энергетику.

В прошлом году в «Уфе» Семак проделал прекрасную работу. Сейчас он переносит свои идеи на «Зенит». Теперь у нас не просто сильные игроки, а сильные игроки с очень сильным командным духом.

Готов ли Семак к «Зениту»? Готов на сто процентов. У него было много времени, он постепенно к этому шел: сначала был игроком, потом вторым тренером. Семак постоянно учился. И когда у него появилась возможность самостоятельной работы в «Уфе», он показал, чего стоит. Он простроил прекрасную команду, против которой было непросто играть. Теперь с игроками другого уровня он сможет добиться новых высот. Достичь того, чего ждут от «Зенита», – сказал Нету.

В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Роберто Манчини занял пятое место в РФПЛ. «Уфа» с Семаком финишировала шестой.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Нету Луиш Семак Сергей
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1531564775
Мы в курсе его профессиональных и человеческих качеств. Поэтому лично я за него ратовал ещё в ноябре 2017г. И уверен, что нескольким моим оппонентам по его кандидатуре на одном питерском сайте придётся бежать за "справкой" в гастроном...
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3a zenit
1531565966
одна лесть и авансы,ты это зимой потом скажи бокопор.В следующем сезоне у нас не будет еврокубков
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AHTUNGBOL
1531567042
Авансы, авансы, главное, чтоб после первой неудачи не стали рьяные ценители футбола, смешивать его с дерьмом..
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Вомбат
1531568918
Сильный или тем более фантастический менталитет - это нонсенс. Менталитет - это образ мыслей, а не уровень мышления. Например, есть менталитет самурая, и есть менталитет крестьянина. Наверное Нету имел в виду не менталитет (mentality), а моральную силу (spirit). По португальски mentalidade это именно моральная или нравственная сила, а вовсе не менталитет. Так что, переводчик, иди учи язык.
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