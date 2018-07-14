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    Нету: «У Семака фантастический менталитет. Он сможет достичь того, чего ждут от «Зенита»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету высказал мнение о главном тренере команды Сергее Семаке.

    Специалист возглавил петербуржцев этим летом. Ранее он работал в тренерском штабе «Зенита» с 2013 по 2016 год.

    «Помню, когда только перешел в «Зенит», сразу отметил для себя Семака. Личность с фантастическим менталитетом как на поле, так и за его пределами! Его все уважают – игроки, весь персонал клуба, болельщики. Присутствие Семака много значит для нас. Он всегда работал на сто процентов. И даже когда завершил карьеру и стал помогать сначала Андре Виллаш-Боашу, а затем Мирче Луческу, мы чувствовали его энергетику.

    В прошлом году в «Уфе» Семак проделал прекрасную работу. Сейчас он переносит свои идеи на «Зенит». Теперь у нас не просто сильные игроки, а сильные игроки с очень сильным командным духом.

    Готов ли Семак к «Зениту»? Готов на сто процентов. У него было много времени, он постепенно к этому шел: сначала был игроком, потом вторым тренером. Семак постоянно учился. И когда у него появилась возможность самостоятельной работы в «Уфе», он показал, чего стоит. Он простроил прекрасную команду, против которой было непросто играть. Теперь с игроками другого уровня он сможет добиться новых высот. Достичь того, чего ждут от «Зенита», – сказал Нету.

    В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Роберто Манчини занял пятое место в РФПЛ. «Уфа» с Семаком финишировала шестой.

    Источник: Sport24

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    14.07.2018 13:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 14 июля 2018, 14:48

      Сильный или тем более фантастический менталитет - это нонсенс. Менталитет - это образ мыслей, а не уровень мышления. Например, есть менталитет самурая, и есть менталитет крестьянина. Наверное Нету имел в виду не менталитет (mentality), а моральную силу (spirit). По португальски mentalidade это именно моральная или нравственная сила, а вовсе не менталитет. Так что, переводчик, иди учи язык.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 14 июля 2018, 14:17

      Авансы, авансы, главное, чтоб после первой неудачи не стали рьяные ценители футбола, смешивать его с дерьмом..

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > AHTUNGBOL 14 июля 2018, 14:50

      Семак силён духом. удачи ему.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 июля 2018, 13:59

      одна лесть и авансы,ты это зимой потом скажи бокопор.В следующем сезоне у нас не будет еврокубков

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 13:39

      Мы в курсе его профессиональных и человеческих качеств. Поэтому лично я за него ратовал ещё в ноябре 2017г. И уверен, что нескольким моим оппонентам по его кандидатуре на одном питерском сайте придётся бежать за "справкой" в гастроном...

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