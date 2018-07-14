Нету: «У Семака фантастический менталитет. Он сможет достичь того, чего ждут от «Зенита»

Защитник «Зенита» Луиш Нету высказал мнение о главном тренере команды Сергее Семаке.

Специалист возглавил петербуржцев этим летом. Ранее он работал в тренерском штабе «Зенита» с 2013 по 2016 год.

«Помню, когда только перешел в «Зенит», сразу отметил для себя Семака. Личность с фантастическим менталитетом как на поле, так и за его пределами! Его все уважают – игроки, весь персонал клуба, болельщики. Присутствие Семака много значит для нас. Он всегда работал на сто процентов. И даже когда завершил карьеру и стал помогать сначала Андре Виллаш-Боашу, а затем Мирче Луческу, мы чувствовали его энергетику.

В прошлом году в «Уфе» Семак проделал прекрасную работу. Сейчас он переносит свои идеи на «Зенит». Теперь у нас не просто сильные игроки, а сильные игроки с очень сильным командным духом.

Готов ли Семак к «Зениту»? Готов на сто процентов. У него было много времени, он постепенно к этому шел: сначала был игроком, потом вторым тренером. Семак постоянно учился. И когда у него появилась возможность самостоятельной работы в «Уфе», он показал, чего стоит. Он простроил прекрасную команду, против которой было непросто играть. Теперь с игроками другого уровня он сможет добиться новых высот. Достичь того, чего ждут от «Зенита», – сказал Нету.

В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Роберто Манчини занял пятое место в РФПЛ. «Уфа» с Семаком финишировала шестой.