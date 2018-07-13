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  • Джикия занимался в общей группе «Спартака» с минимальными ограничениями

Джикия занимался в общей группе «Спартака» с минимальными ограничениями

13 июля 2018, 13:43
12

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сегодня провел тренировку в общей группе команды. Футболист занимался с минимальными ограничениями.

Нападающий Педро Роша и полузащитник Лоренцо Мельгарехо тренировались в зале. У бразильца ушиб стопы, парагваец проходит профилактику мышечного переутомления.

Голкипер Александр Селихов и полузащитник Джано, которые восстанавливаются после травм, тоже занимались в зале. После они проехали два километра на велосипедах от отеля до тренировочного поля по пересеченной местности.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Джикия Георгий Селихов Александр Мельгарехо Лоренцо Роша Педро
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1531480115
Спасибо что живой.))
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Blossiya
1531483289
Очень хорошая новость!
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Юрий Б.
1531490812
Скорейшего восстановления
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Супервайзер
1531491371
Хотелось бы, чтобы Джикия после травмы играл не хуже, чем до. К сожалению, такое случается.
Ответить
Krossmen73
1531492592
Скорейшего возвращения в строй Георгий!Здоровья и успешной игры на поле!!!
Ответить
OfaZavr
1531496099
отлично, всем здоровья и качественной подготовки!
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Мары
1531497395
Ну значит парень скоро на поле выйдет.Быстрей бы, а то у тренерского штаба скоро мозги раком встанут.Кого и в каком сочетании использовать - Джикия, Жиго, Кутепов.В кои то времена линия обороны просто огонь.
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oyabun
1531498218
Спасибо за подобные новости. Мы все с нетерпением ждем начало нового сезона и выздоровления наших ребят!
Ответить
vashinin
1531556909
не филоньте там, мы вас ждем!
Ответить
zigbert
1531560406
Поправляйтесь ребята, мы вас ждем.
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