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    Джикия занимался в общей группе «Спартака» с минимальными ограничениями

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия сегодня провел тренировку в общей группе команды. Футболист занимался с минимальными ограничениями.

    Нападающий Педро Роша и полузащитник Лоренцо Мельгарехо тренировались в зале. У бразильца ушиб стопы, парагваец проходит профилактику мышечного переутомления.

    Голкипер Александр Селихов и полузащитник Джано, которые восстанавливаются после травм, тоже занимались в зале. После они проехали два километра на велосипедах от отеля до тренировочного поля по пересеченной местности.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2018 13:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 12:26

      Поправляйтесь ребята, мы вас ждем.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 14 июля 2018, 11:28

      не филоньте там, мы вас ждем!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 13 июля 2018, 19:10

      Спасибо за подобные новости. Мы все с нетерпением ждем начало нового сезона и выздоровления наших ребят!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 июля 2018, 18:56

      Ну значит парень скоро на поле выйдет.Быстрей бы, а то у тренерского штаба скоро мозги раком встанут.Кого и в каком сочетании использовать - Джикия, Жиго, Кутепов.В кои то времена линия обороны просто огонь.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 18:34

      отлично, всем здоровья и качественной подготовки!

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 июля 2018, 17:36

      Скорейшего возвращения в строй Георгий!Здоровья и успешной игры на поле!!!

      8
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 13 июля 2018, 17:16

      Хотелось бы, чтобы Джикия после травмы играл не хуже, чем до.
      К сожалению, такое случается.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 13 июля 2018, 17:06

      Скорейшего восстановления

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 13 июля 2018, 15:01

      Очень хорошая новость!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 13 июля 2018, 14:45

      Здоровья.

      6
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