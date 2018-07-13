Джикия занимался в общей группе «Спартака» с минимальными ограничениями

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сегодня провел тренировку в общей группе команды. Футболист занимался с минимальными ограничениями.

Нападающий Педро Роша и полузащитник Лоренцо Мельгарехо тренировались в зале. У бразильца ушиб стопы, парагваец проходит профилактику мышечного переутомления.

Голкипер Александр Селихов и полузащитник Джано, которые восстанавливаются после травм, тоже занимались в зале. После они проехали два километра на велосипедах от отеля до тренировочного поля по пересеченной местности.