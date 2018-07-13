Паредес может перейти в «Интер». Агент игрока предложил его услуги миланцам

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может вернуться в Италию.

По информации Sport Italia, агент аргентинца предложил услуги футболиста «Интеру». При этом отмечается, что совершить данный трансфер будет очень тяжело.

Из-за финансового фэйр-плей миланцы на данный момент могут лишь арендовать 24-летнего игрока с правом выкупа. Такой вариант вряд ли устроит петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что Паредесом, который уже выступал в Серии А за «Рому», интересуются «Наполи» и «Милан».