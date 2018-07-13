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  • Паредес может перейти в «Интер». Агент игрока предложил его услуги миланцам

Паредес может перейти в «Интер». Агент игрока предложил его услуги миланцам

13 июля 2018, 12:21
6

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может вернуться в Италию.

По информации Sport Italia, агент аргентинца предложил услуги футболиста «Интеру». При этом отмечается, что совершить данный трансфер будет очень тяжело.

Из-за финансового фэйр-плей миланцы на данный момент могут лишь арендовать 24-летнего игрока с правом выкупа. Такой вариант вряд ли устроит петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что Паредесом, который уже выступал в Серии А за «Рому», интересуются «Наполи» и «Милан».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Интер Паредес Леандро
Комментарии (6)
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KOLBIS
1531475957
И побежали аргентинцы...
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Garrincha58
1531479308
теперь попробуй Фурсенко от них избавиться
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val-berezko
1531483694
Футболист не имеющий желания играть в команде не нужен,будь он профессионал самой высокой категории. Отдача будет не та.
Ответить
alp
1531491148
а нахера он интеру с такой игрой?
Ответить
Ялта-Питер
1531550855
очень грамотный и сильный полузащитник! Хотелось бы чтобы с Семаком у них было взаимопонимание.Ведь Семак и сам был полузащитником.
Ответить
ItalianFootball
1531554827
С учетом Ди Марии на горизонте, как там с ффп ?
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