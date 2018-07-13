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    Паредес может перейти в «Интер». Агент игрока предложил его услуги миланцам

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может вернуться в Италию.

    По информации Sport Italia, агент аргентинца предложил услуги футболиста «Интеру». При этом отмечается, что совершить данный трансфер будет очень тяжело.

    Из-за финансового фэйр-плей миланцы на данный момент могут лишь арендовать 24-летнего игрока с правом выкупа. Такой вариант вряд ли устроит петербургский клуб.

    Ранее сообщалось, что Паредесом, который уже выступал в Серии А за «Рому», интересуются «Наполи» и «Милан».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2018 12:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 июля 2018, 10:53

      С учетом Ди Марии на горизонте, как там с ффп ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +245

      Ялта-Питер 14 июля 2018, 09:47

      очень грамотный и сильный полузащитник! Хотелось бы чтобы с Семаком у них было взаимопонимание.Ведь Семак и сам был полузащитником.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 13 июля 2018, 17:12

      а нахера он интеру с такой игрой?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июля 2018, 15:08

      Футболист не имеющий желания играть в команде не нужен,будь он профессионал самой высокой категории. Отдача будет не та.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2018, 13:55

      теперь попробуй Фурсенко от них избавиться

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 12:59

      И побежали аргентинцы...

      2
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