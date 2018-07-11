«Лужники» освистывают Виду во время матча с Англией

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида подвергается освистыванию во время матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан. «Лужники» негативно реагируют на футболиста, когда он получает мяч.

После матча 1/4 финала против сборной России хорват записал видео, в котором скандировал «Слава Украине».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.

Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день