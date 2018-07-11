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    «Лужники» освистывают Виду во время матча с Англией

    Защитник сборной Хорватии Домагой Вида подвергается освистыванию во время матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан. «Лужники» негативно реагируют на футболиста, когда он получает мяч.

    После матча 1/4 финала против сборной России хорват записал видео, в котором скандировал «Слава Украине».

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.

    Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2018 21:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 12 июля 2018, 02:22

      интересно, те кто пишет знают что такое усташи,
      и чем они плохи для своего народа, нам не угодили.
      таких много на свете и для всех у нас есть ярлыки.
      Для смеха :
      Хунвейбины,
      красные кхмеры,
      белополяки,
      нилашисты,
      белофины(фины , защищавшие свою родину от нападения большого соседа ),
      моджахеды,
      басмачи,
      талибы, (помните, что это )
      бандеровцы...
      а теперь наши:
      черносотенцы,
      меньшевики,
      большевики,
      троцкисты,
      правый и левый уклон,
      врачи-вредители,
      сталинисты,
      макашовцы,
      И это не шутка, за всё это русские убивали своих и чужих,
      миллионами.
      Ярлыки ...






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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ROMAN63new 12 июля 2018, 04:13

      Забыл : ушкуйников,опричников, коллаборационистов, полицаев и т. д....
      По твоему Усташи-это нормально, да или нет?

      1
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      ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new > ribavadim 12 июля 2018, 04:46

      не знаю, что такое усташи, где-то далеко и не в моей стране,
      зато знаю, что такое власовцы...

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      Рейтинг: +87

      Elektronua 12 июля 2018, 00:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Русишшвайне, Слава Украине! Давай, давай!

      -7
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      ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > Elektronua 12 июля 2018, 07:27

      Не стоит использовать немецкие слова, если даже русскими буквами их правильно не способен написать. Понимаю, что образование прошло ( или проходит) мимо тебя, но до такой степени открыто данное обстоятельство демонстрировать - это лишнее.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 июля 2018, 00:11

      Это правильно. Слоган "Сала Украине" оскорбителен для украинцев.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2018, 23:55

      Это Англичани фишку поняли и давят )))

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 июля 2018, 22:11

      Вероятно сам не рад что накосячил глупым видео выпадом....наверное хочет вернуться в киевское Динамо?!....

      4
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      Рейтинг: +17

      ПетровЗенит 11 июля 2018, 22:08

      Да уж. Ему даже партнеры уже не хотят мяч давать :)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 июля 2018, 22:04

      Посвисти не спеша.Устраши усташа .
      Пусть "Слава Зениту" кричит на Крестовском.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > shinnik 11 июля 2018, 23:58

      о чём ты??

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 11 июля 2018, 22:00

      заслуженная расплата за тупую голову

      9
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      Рейтинг: +87

      Elektronua > Project Бабангида 12 июля 2018, 00:19

      Русишшвайне, Слава Украине! Давай
      , Давай! Расслабься и получай удовольствие от красивого футбола стран НАТО !

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Elektronua 12 июля 2018, 06:21

      ты провокатор! такие как ты, куски *********, на улице тише воды, дрищи недоразвитые.вас ска зачали по великой пьяни, под забором, а вы ска выжили. **** смотришь футбол из России, недопатрион какой то страны？

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