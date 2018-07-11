«Лужники» освистывают Виду во время матча с Англией

интересно, те кто пишет знают что такое усташи,
и чем они плохи для своего народа, нам не угодили.
таких много на свете и для всех у нас есть ярлыки.
Для смеха :
Хунвейбины,
красные кхмеры,
белополяки,
нилашисты,
белофины(фины , защищавшие свою родину от нападения большого соседа ),
моджахеды,
басмачи,
талибы, (помните, что это )
бандеровцы...
а теперь наши:
черносотенцы,
меньшевики,
большевики,
троцкисты,
правый и левый уклон,
врачи-вредители,
сталинисты,
макашовцы,
И это не шутка, за всё это русские убивали своих и чужих,
миллионами.
Ярлыки ...
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида подвергается освистыванию во время матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан. «Лужники» негативно реагируют на футболиста, когда он получает мяч.
После матча 1/4 финала против сборной России хорват записал видео, в котором скандировал «Слава Украине».
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день