Рамос – Роналду: «Болельщики «Реала» будут помнить тебя всегда»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отреагировал на трансфер Криштиану Роналду из сливочного клуба в «Ювентус». По мнению испанца, португалец вписал свое имя в историю бланкос.

«Криштиану, твои голы, твоя статистика говорят сами за себя. Ты заслужил почетное место в клубной истории. Болельщики будут помнить тебя всегда. С тобой было приятно играть. Удачи», – написал Рамос.

Сумма перехода составила 100 миллионов евро.

Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут