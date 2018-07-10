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    Рамос – Роналду: «Болельщики «Реала» будут помнить тебя всегда»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отреагировал на трансфер Криштиану Роналду из сливочного клуба в «Ювентус». По мнению испанца, португалец вписал свое имя в историю бланкос.

    «Криштиану, твои голы, твоя статистика говорят сами за себя. Ты заслужил почетное место в клубной истории. Болельщики будут помнить тебя всегда. С тобой было приятно играть. Удачи», – написал Рамос.

    Сумма перехода составила 100 миллионов евро.

    Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут

    Источник: Instagram

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    10.07.2018 20:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 11 июля 2018, 00:35

      Никто не забыт,ничто не забыто!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 10 июля 2018, 22:54

      Ага кроме не благодарного Переса

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Борис РВ 10 июля 2018, 20:15

      Болельщики БАРСЕЛОНЫ тоже будут помнить тебя, спасибо за хорошие матчи!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Борис РВ 10 июля 2018, 20:31

      С кем теперь играть то? Месси надо уйти в интер, к рону ближе

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Борис РВ > BlackMurder 10 июля 2018, 20:38

      Не ужели им бегать друг за другом? Появятся новые великие игроки

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