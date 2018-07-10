«Амкар» – о возможном приобретении «Милана» Рыболовлевым: «Эх… Лучше бы он наш клуб купил и спас»

Пресс-служба «Амкара» прокомментировала новость, что российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев начал переговоры о приобретении «Милана».

«Итальянские СМИ написали о возможной покупке футбольного клуба «Милан» пермским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Сейчас миллиардер уже владеет футбольным клубом «Монако» из Франции.

Эх… Лучше бы он «Амкар» купил и спас», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Амкар» прекратил свое существование по завершении прошлого сезона из-за проблем с финансированием.