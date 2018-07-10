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  • «Амкар» – о возможном приобретении «Милана» Рыболовлевым: «Эх… Лучше бы он наш клуб купил и спас»

«Амкар» – о возможном приобретении «Милана» Рыболовлевым: «Эх… Лучше бы он наш клуб купил и спас»

10 июля 2018, 15:57
9

Пресс-служба «Амкара» прокомментировала новость, что российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев начал переговоры о приобретении «Милана».

«Итальянские СМИ написали о возможной покупке футбольного клуба «Милан» пермским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Сейчас миллиардер уже владеет футбольным клубом «Монако» из Франции.

Эх… Лучше бы он «Амкар» купил и спас», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Амкар» прекратил свое существование по завершении прошлого сезона из-за проблем с финансированием.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Монако Милан Амкар-Пермь Рыболовлев Дмитрий
Комментарии (9)
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krg-kz
1531227563
Патриот, что тут скажешь...
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DimaPermRegi
1531228026
Давно бы уже купил если бы перспектива была!кто в минуса хочет работать!
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SpartakSpartakSpartak
1531230509
Амкар прекратил свое существование, но его пресс служба осталась
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САДЫЧОК
1531231446
«Амкар» – о возможном приобретении «Милана» .....Зачем ему это ?..."загнивающий Запад" подавай!
Ответить
кузнецов артем
1531234011
С Монако он может деньги зарабатывать, а с вами только их тратить бы пришлось
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OfaZavr
1531238061
это верно, но такой невыгодный товар вряд ли кому-то нужен.
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zigbert
1531245347
Конечно выкупить мог и денег хватило бы ,но что было бы дальше?
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