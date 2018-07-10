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    «Амкар» – о возможном приобретении «Милана» Рыболовлевым: «Эх… Лучше бы он наш клуб купил и спас»

    Пресс-служба «Амкара» прокомментировала новость, что российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев начал переговоры о приобретении «Милана».

    «Итальянские СМИ написали о возможной покупке футбольного клуба «Милан» пермским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Сейчас миллиардер уже владеет футбольным клубом «Монако» из Франции.

    Эх… Лучше бы он «Амкар» купил и спас», – говорится в сообщении пресс-службы.

    «Амкар» прекратил свое существование по завершении прошлого сезона из-за проблем с финансированием.

    Источник: ФК «Амкар»

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    10.07.2018 15:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 20:55

      Конечно выкупить мог и денег хватило бы ,но что было бы дальше?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2018, 18:54

      это верно, но такой невыгодный товар вряд ли кому-то нужен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 июля 2018, 17:46

      С Монако он может деньги зарабатывать, а с вами только их тратить бы пришлось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 июля 2018, 17:04

      «Амкар» – о возможном приобретении «Милана» .....Зачем ему это ?..."загнивающий Запад" подавай!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 10 июля 2018, 16:48

      Амкар прекратил свое существование, но его пресс служба осталась

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 10 июля 2018, 16:07

      Давно бы уже купил если бы перспектива была!кто в минуса хочет работать!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 10 июля 2018, 15:59

      Патриот, что тут скажешь...

      3
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > krg-kz 10 июля 2018, 16:09

      Причем тут патриот..спорт это бизнес уже давно..патриот нынче означает идиот- фанатик..

      3
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      Рейтинг: +740

      krg-kz > Миша13 10 июля 2018, 19:58

      Я это в саркастичной форме сказал, Михаил. Но все равно мне не понятен остается тот факт что, многие поднимают бабки в России, а тратять их на Западные клубы. Конечно Амкар ему нафиг не сдался. Но мог бы и помочь клубу. Учитывая его почти семи миллиардное состояние.

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