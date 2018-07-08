Calciomercato: Рыболовлев начал переговоры по покупке «Милана»

Будет продавать Монако получается, так как у УЕФА (если не путаю) есть какие то запреты на матчи в еврокубках, при встречах двух клубов с одним спонсором
Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев планирует обзавестись еще одним футбольным клубом. Приближенные к олигарху люди начали переговоры о приобретении «Милана».
Нынешний владелец итальянцев Ли Юнхонг испытывает финансовые трудности, которые мешают ему содержать клуб.
Переговоры между представителями Рыболовлева и Юнхонга проходят в Лондоне.