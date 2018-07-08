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    Calciomercato: Рыболовлев начал переговоры по покупке «Милана»

    Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев планирует обзавестись еще одним футбольным клубом. Приближенные к олигарху люди начали переговоры о приобретении «Милана».

    Нынешний владелец итальянцев Ли Юнхонг испытывает финансовые трудности, которые мешают ему содержать клуб.

    Переговоры между представителями Рыболовлева и Юнхонга проходят в Лондоне.

    Источник: Calciomercato

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    08.07.2018 22:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 9 июля 2018, 00:26

      Будет продавать Монако получается, так как у УЕФА (если не путаю) есть какие то запреты на матчи в еврокубках, при встречах двух клубов с одним спонсором

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      Рейтинг: +18

      Илько 9 июля 2018, 00:11

      А вот это интересно. Почему-то уверен, что у него получится возродить такую легенду как Милан.
      PS: да, тоже приятно было бы, если бы он купил наш клуб, например, ЦСКА. Но к России он имеет посредственное отношение.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 июля 2018, 22:51

      А разве одноиу владельцу можно иметь 2 клуба по правилам финансового Fair Play??

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Lester84 8 июля 2018, 22:54

      Везде можно найти лазейку).

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Lester84 8 июля 2018, 23:28

      посомтри на владельца Арсенала, тот весь в клубах обмазан.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Lester84 9 июля 2018, 00:15

      пф. купит клуб какая нибудь компания, которая будет дочерней или еще какой компанией принадлежащей какой-нибудь другой компании рыбаловлева)

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