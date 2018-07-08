Calciomercato: Рыболовлев начал переговоры по покупке «Милана»

Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев планирует обзавестись еще одним футбольным клубом. Приближенные к олигарху люди начали переговоры о приобретении «Милана».

Нынешний владелец итальянцев Ли Юнхонг испытывает финансовые трудности, которые мешают ему содержать клуб.

Переговоры между представителями Рыболовлева и Юнхонга проходят в Лондоне.