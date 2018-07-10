Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буффон: «Перейти в «ПСЖ» меня уговорил Матюиди»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о трансфере в команду. По словам итальянца, перейти в парижский клуб его уговорил хавбек «Ювентуса» Блейз Матюиди, который выступал за парижан с 2011 по 2017 год.

    «Блейз – особенный человек. Мы хорошо понимаем друг друга. Он посоветовал мне перейти в «ПСЖ».

    Сказал: «Джиджи, им нужен такой голкипер, как ты. Ты хорошо будешь чувствовать себя в раздевалке». Я послушал его.

    Неймар? У всех бывают радостные и тяжелые моменты. Если правильно отнестись к ним, то можно стать сильнее», – сказал Буффон.

    Буффон: «Буду счастлив, если Роналду перейдет в «Ювентус»

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2018 01:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 10 июля 2018, 13:24

      Ну что сказать, Буффон и Неймар друг друга стоят. Поймут друг друга с полуслова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 05:10

      Такой вратарь как Джиджи многим бы клубам пригодился, но не все потянут его контракт и сделают такое предложение от которого нельзя отказаться. В любом случае выиграет футбол, а мы будем наслаждаться его игрой.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11