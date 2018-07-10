Буффон: «Перейти в «ПСЖ» меня уговорил Матюиди»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о трансфере в команду. По словам итальянца, перейти в парижский клуб его уговорил хавбек «Ювентуса» Блейз Матюиди, который выступал за парижан с 2011 по 2017 год.

«Блейз – особенный человек. Мы хорошо понимаем друг друга. Он посоветовал мне перейти в «ПСЖ».

Сказал: «Джиджи, им нужен такой голкипер, как ты. Ты хорошо будешь чувствовать себя в раздевалке». Я послушал его.

Неймар? У всех бывают радостные и тяжелые моменты. Если правильно отнестись к ним, то можно стать сильнее», – сказал Буффон.

Буффон: «Буду счастлив, если Роналду перейдет в «Ювентус»