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  • Зобнин: «Футбол в России существует. После нашего выхода в 1/4 детишки еще больше захотят играть»

Зобнин: «Футбол в России существует. После нашего выхода в 1/4 детишки еще больше захотят играть»

8 июля 2018, 15:19
24

Полузащитник сборной России Роман Зобнин после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) поговорил о пользе прохода до такой стадии для дальнейшего развития футбола.

«Мы никому на этом турнире не проиграли, не считая матч с Уругваем, который ничего не значил. Все увидели, что сборная России может играть в футбол, играть на равных с топ-командами. Футбол в России существует. Я считаю, что благодаря нашему историческому выходу в четвертьфинал детишки захотят играть в футбол ещe больше.

Есть ли осознание, что Россия в восьмeрке лучших сборных мира? Сейчас нет никакого осознания. Хочется просто отдохнуть, потому что после матча реально сил не осталось», – сказал игрок в эфире телеканала «Россия 24».

Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зобнин Роман
Комментарии (24)
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Рубик Докоян
1531053167
Футбол у нас в стране всегда был, есть и будет. Другой вопрос какого уровня...
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exreporter
1531054058
Детишки точно захотят. Вопрос, сколько за это попросят с их родителей. Тогда круг потенциальных талантов сразу сузится. Еще вопрос: команды. В Самаре супер стадион, в Нижнем. Кто там будет играть? А традиции там большие. И так далее. Желания мало. Нужно отправлять хорошие финансы в дотации секций и школ. Нужно поддерживать систему отбора.
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hevbn 28
1531054059
Надеюсь, что это понимание , что в России есть футбол будет не только у игроков , но ещё и у болельщиков . Надоела эта не здоровая ситуация замкнутого круга, когда игроки не могут хорошо играть по тому что не чувствуют ,что за них реально болеют , а болельщики не видят , что игроки играют и из-за этого не болеют.
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DOCTOR PENALTY
1531054324
Видимо у Ромки это оговорочка по-Фрейду, сидит в сознании что поколение на переднем плане нынче стрёмное. Рома, включи память, наша страна Олимпийский чемпион и на Европе не последняя. А то, что Слуцкий ляпнул, так это сдуру! +
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Project Бабангида
1531054762
ну да! вон уже пол двора майку месси на дзюбу поменяли
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Blossiya
1531060260
Хоть кто-то не о себе любимых. Молодец, Роман.
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derrik2000
1531060515
Играть в футбол в спортивной школе при профессиональном клубе - сейчас очень дорогое удовольствие. Очень и очень немногие из родителей могут себе позволить такую роскошь. Футбольных ДЮСШ в городах на периферии становится всё меньше и меньше. Да и тренеров-энтузиастов тоже. ((( Государству МАССОВЫЙ спорт не нужен: не прибыльно, знаете ли.
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Мария Мария
1531062511
вот Рома, зачем ты кривишь душой...ну да матч с Уругваем не важный был, но проиграли не поэтому. Не доросли маленько и скорости не те. Вот самокритичнее надо быть и будем лучшими...проблемка с самокритикой - это огромный шаг назад для любого спортсмена (на личном опыте)
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zigbert
1531068384
Конечно ЧМ смотрела вся страна и возможно это даст толчек к развитию футбола .
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serglider
1531082663
"Мы никому на этом турнире не проиграли, не считая матч с Уругваем"))) Так не понятно проиграли кому-то на ЧМ или нет? А если считать матчи с топ-сборными и крепкими середниками, то за весь подготовительный период, включая ЧМ ни у кого и не выиграли! То есть по Зобнину "не выигрывать" - это играть "на равных"? Детишки то может и пойдуи "играть в футбол" только тренеровать их некому и футбольных полей очень мало, а которые есть больше подходят для мини-футбола соответственно там и достижений у России гораздо больше... Так что минифутболистов будут готовить...
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