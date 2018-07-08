Зобнин: «Футбол в России существует. После нашего выхода в 1/4 детишки еще больше захотят играть»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) поговорил о пользе прохода до такой стадии для дальнейшего развития футбола.

«Мы никому на этом турнире не проиграли, не считая матч с Уругваем, который ничего не значил. Все увидели, что сборная России может играть в футбол, играть на равных с топ-командами. Футбол в России существует. Я считаю, что благодаря нашему историческому выходу в четвертьфинал детишки захотят играть в футбол ещe больше.

Есть ли осознание, что Россия в восьмeрке лучших сборных мира? Сейчас нет никакого осознания. Хочется просто отдохнуть, потому что после матча реально сил не осталось», – сказал игрок в эфире телеканала «Россия 24».

Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.

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