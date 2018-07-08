Зобнин: «Футбол в России существует. После нашего выхода в 1/4 детишки еще больше захотят играть»

"Мы никому на этом турнире не проиграли, не считая матч с Уругваем"))) Так не понятно проиграли кому-то на ЧМ или нет? А если считать матчи с топ-сборными и крепкими середниками, то за весь подготовительный период, включая ЧМ ни у кого и не выиграли! То есть по Зобнину "не выигрывать" - это играть "на равных"? Детишки то может и пойдуи "играть в футбол" только тренеровать их некому и футбольных полей очень мало, а которые есть больше подходят для мини-футбола соответственно там и достижений у России гораздо больше... Так что минифутболистов будут готовить...
Полузащитник сборной России Роман Зобнин после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) поговорил о пользе прохода до такой стадии для дальнейшего развития футбола.
«Мы никому на этом турнире не проиграли, не считая матч с Уругваем, который ничего не значил. Все увидели, что сборная России может играть в футбол, играть на равных с топ-командами. Футбол в России существует. Я считаю, что благодаря нашему историческому выходу в четвертьфинал детишки захотят играть в футбол ещe больше.
Есть ли осознание, что Россия в восьмeрке лучших сборных мира? Сейчас нет никакого осознания. Хочется просто отдохнуть, потому что после матча реально сил не осталось», – сказал игрок в эфире телеканала «Россия 24».
Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.
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