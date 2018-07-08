Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зобнин: «Футбол в России существует. После нашего выхода в 1/4 детишки еще больше захотят играть»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) поговорил о пользе прохода до такой стадии для дальнейшего развития футбола.

    «Мы никому на этом турнире не проиграли, не считая матч с Уругваем, который ничего не значил. Все увидели, что сборная России может играть в футбол, играть на равных с топ-командами. Футбол в России существует. Я считаю, что благодаря нашему историческому выходу в четвертьфинал детишки захотят играть в футбол ещe больше.

    Есть ли осознание, что Россия в восьмeрке лучших сборных мира? Сейчас нет никакого осознания. Хочется просто отдохнуть, потому что после матча реально сил не осталось», – сказал игрок в эфире телеканала «Россия 24».

    Хорваты в следующем раунде сыграют с англичанами.

    Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

    Мужики – спасибо!

    Как страна реагирует на выступление сборной. Гордость

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 8 июля 2018, 23:44

      "Мы никому на этом турнире не проиграли, не считая матч с Уругваем"))) Так не понятно проиграли кому-то на ЧМ или нет? А если считать матчи с топ-сборными и крепкими середниками, то за весь подготовительный период, включая ЧМ ни у кого и не выиграли! То есть по Зобнину "не выигрывать" - это играть "на равных"? Детишки то может и пойдуи "играть в футбол" только тренеровать их некому и футбольных полей очень мало, а которые есть больше подходят для мини-футбола соответственно там и достижений у России гораздо больше... Так что минифутболистов будут готовить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 19:46

      Конечно ЧМ смотрела вся страна и возможно это даст толчек к развитию футбола .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > zigbert 8 июля 2018, 19:54

      Толчок - это, конечно, хорошо. Деньги бы нашлись в бюджете на развитие массового футбола.
      Но у нас с этим, как всегда: "денег нет, но вы держитесь".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > derrik2000 8 июля 2018, 20:41

      Все верно ,деньги в бюджете пойдут на более важные мероприятия ,чем на развитие футбола.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 8 июля 2018, 18:08

      вот Рома, зачем ты кривишь душой...ну да матч с Уругваем не важный был, но проиграли не поэтому. Не доросли маленько и скорости не те. Вот самокритичнее надо быть и будем лучшими...проблемка с самокритикой - это огромный шаг назад для любого спортсмена (на личном опыте)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 8 июля 2018, 17:35

      Играть в футбол в спортивной школе при профессиональном клубе - сейчас очень дорогое удовольствие. Очень и очень немногие из родителей могут себе позволить такую роскошь.
      Футбольных ДЮСШ в городах на периферии становится всё меньше и меньше.
      Да и тренеров-энтузиастов тоже. (((
      Государству МАССОВЫЙ спорт не нужен: не прибыльно, знаете ли.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария > derrik2000 8 июля 2018, 18:06

      не знаю как дела с футболом обстоят, но вот дочка занимается в ЦСКА бадминтоном совершенно бесплатно, более того выиграв Чемпионат России, ей стал клуб оплачивать поездки на соревнования. Да, таких девочек всего 4. Их считают перспективными, для них все бесплатно, занятия, форма и т.п. Кого не считают перспективными - те занимаются за деньги...может и с футболом так же?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мария Мария 8 июля 2018, 19:52

      У нас кандалакшские ребятишки совсем недавно стали ЧЕМПИОНАМИ МИРА ПО ФУТБОЛУ среди ребят 2007, по-моему, года рождения. В финале мексиканцев обыграли. Где-то в забугорье чемпионат был.
      В репортаже в новостях как-то скромно умолчали, кто оплачивал поездку, питание и проживание.
      Но если бы это был муниципалитет, раструбили бы на всю область, я думаю.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мария Мария 8 июля 2018, 19:56

      Поздравляю Вас и Вашу дочь с выигрышем чемпионата России по бадминтону.
      Но, нисколько не умаляя этого успеха, всё таки хочу заметить, что бадминтон - далеко не массовый вид спорта. Хотя приятное времяпровождение на пляже с ракеткой в руках - это здорово.
      Вот футбол, хоккей - да, массовые.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > Мария Мария 8 июля 2018, 23:58

      "Оплачивать" поездки ОДНОЙ бадментонистки гораздо дешевле, чем 18-22 футболистов и их тренера))) На досуге зайдите в магазин и посмотрите стоимость футбольной экиперовки... При этом "на вырост" не возьмешь, да и в негодность форма приходит очень быстро... Так что беднякам это не потянуть, а отпрыски богатых очень не любят "надрываться" на тренировках... покрасоваться в форме... пофоткаться... гламурных девченок подцепить и... все! В итоге игроков сборной из коренных россиян собрать не можем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 8 июля 2018, 17:31

      Хоть кто-то не о себе любимых. Молодец, Роман.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 июля 2018, 15:59

      ну да! вон уже пол двора майку месси на дзюбу поменяли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 июля 2018, 15:52

      Видимо у Ромки это оговорочка по-Фрейду, сидит в сознании что поколение на переднем плане нынче стрёмное. Рома, включи память, наша страна Олимпийский чемпион и на Европе не последняя. А то, что Слуцкий ляпнул, так это сдуру! +

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > DOCTOR PENALTY 9 июля 2018, 00:04

      Олимпийский чемпион - то была другая страна, с другим подходом к массовому спорту... При нынешних наша Олимпийская футбольная сборная когда в последний раз на Олимпиаду попадала? С сегодняшним подходом к спорту, боюсь, в финальную часть футбольных турниров ближайшие лет 12 точно не будем выходить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июля 2018, 15:47

      Надеюсь, что это понимание , что в России есть футбол будет не только у игроков , но ещё и у болельщиков . Надоела эта не здоровая ситуация замкнутого круга, когда игроки не могут хорошо играть по тому что не чувствуют ,что за них реально болеют , а болельщики не видят , что игроки играют и из-за этого не болеют.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > hevbn 28 9 июля 2018, 00:11

      Блииин,.. Чё я не додумался сказать своему начальнику, что я неважно работаю потому, что не чувствую поддержки с его стороны))) Нюанс, что мне (как и футболистам) вообще-то за это деньги платят мы оставляем за скобками? А давайте вообще отменим зарплаты футболистам! Пусть играют те кому просто нравится футбол, а деньги пусть зарабатывают на другой работе)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 8 июля 2018, 15:47

      Детишки точно захотят. Вопрос, сколько за это попросят с их родителей. Тогда круг потенциальных талантов сразу сузится. Еще вопрос: команды. В Самаре супер стадион, в Нижнем. Кто там будет играть? А традиции там большие. И так далее. Желания мало. Нужно отправлять хорошие финансы в дотации секций и школ. Нужно поддерживать систему отбора.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июля 2018, 15:32

      Футбол у нас в стране всегда был, есть и будет. Другой вопрос какого уровня...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > Рубик Докоян 8 июля 2018, 15:45

      Футбол был в СССР, чья сборная была чемпионом Европы, чьи клубы побеждали, не очень часто, но побеждали, в еврокубках (киевское и тбилисское "Динамо").Чьи игроки (Яшин, Блохин...) признавались лучшими в Европе и мире... Сейчас у нас -не футбол, а мячепинание с симптомами головокружения от малейших достижений и шапкозакидательство.А самое страшное - наше мячепинание ОККУПИРОВАНО баблососами - легионерами!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > multiscan 8 июля 2018, 15:51

      В мире не признавались, тогда не было этих все призов как сейчас наплодили. Ещё забыл Игоря Беланова. Но Лев Иванович всегда входил в разные сборные мира, признаваясь лучшим вратарём ХХ века. Также наши многие игроки приглашались в сборные Мира и Европы. Нынешнее поколение понятия не имеет, что такое настоящие из толстой кожи со шнуровкой мячи, а если он ещё и мокрый, то примешь на голову и потом ходишь как будто по голове получил. Многие сейчас штрафной исполнить не могут и угловой, а тем мячом так и вовсе не смогли бы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > multiscan 8 июля 2018, 15:57

      А сколько ходило на футбол в СССР, и сколько сейчас? , думаю в Германии тоже не очень был бы футбол, если бы там на команды ходили столько же людей , что и у нас на большинство стадионов. Не думаю чтобы проблема футбола была бы только в игроках, здесь ещё и отсутствие интереса у людей к футболу. Получается замкнутый круг и легионеры здесь вообще не при чём , в той же Англии и в Германии они тоже есть и им они не мешают , а скорее помогают развивать футбол.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > hevbn 28 8 июля 2018, 16:04

      Не во всём согласен.В Англии очень большая проблема с набором состава сборной, особенно с поиском классных вратарей. Об этом они говорят уже много лет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > multiscan 8 июля 2018, 16:15

      А при чём здесь легионеры , в Англии проблемы с вратарями и с игроками как раз связаны с тем, что они до 90 годов варились "в своем соку" и только благодаря таким людям как Венгер, Мауринью и т.д. стал возможен тот бум который в последние время происходит в Англии с футболом. Молодежные сборные выигрывают турниры своих возрастов , а главная сборная вышла впервые за 28 лет в полуфинал ЧМ, это стало возможным в том числе и из-за легионеров которые там играют последние лет 20.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > hevbn 28 9 июля 2018, 00:22

      Вопрос в том, что нищая среднестатическая российская семья постоянно жрущая суррогатную химию вместо еды, не может конкурировать в становлении отечественного футболиста даже со странами Африки и Азии! По этому среднестатистический российский футболист - это доходяга - недоучка, предел мечтаний которого за карьеру - купить квартиру, тачку и открыть свой мелкий бизнес... В сборную коренных россиян набрать не можем! Что вы еще хотите?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11