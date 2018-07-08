Дзюба – партнерам перед серией пенальти с Хорватией: «Просто ударьте по центру»

Здесь лучше всего учиться у Игнашевича. Бьет без шансов для вратаря.
«Первый канал» осуществил расшифровку речи нападающего сборной России Артема Дзюбы перед серией пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).
«Их вратарь идет заранее. Не спешите. Просто ударьте по центру. Давайте!» – сказал форвард партнерам.
Сам Дзюба пенальти не бил, поскольку был заменен.
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