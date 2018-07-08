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    Дзюба – партнерам перед серией пенальти с Хорватией: «Просто ударьте по центру»

    «Первый канал» осуществил расшифровку речи нападающего сборной России Артема Дзюбы перед серией пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).

    «Их вратарь идет заранее. Не спешите. Просто ударьте по центру. Давайте!» – сказал форвард партнерам.

    Сам Дзюба пенальти не бил, поскольку был заменен.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2018 14:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 19:14

      Здесь лучше всего учиться у Игнашевича. Бьет без шансов для вратаря.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 июля 2018, 15:55

      Вот его Смолов сдуру и послушал...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +208

      Александр Став > DOCTOR PENALTY 8 июля 2018, 16:01

      да если бы он ударил, а то так... дунул в сторону ворот. При ударе мяч в ворота бы полетел, даже если и коснулся бы рук.

      5
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > Александр Став 8 июля 2018, 16:07

      Согласен, пробил, как в лужу пёрнул.

      8
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      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > DOCTOR PENALTY 8 июля 2018, 16:45

      ОБОСРАЛСЯ ОН НА ДОЛГИЕ ГОДЫ !!!

      4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 июля 2018, 14:36

      серия с Испанией наложила отпечаток, когда половина голов было забито по центру, все старались раскидывать по углам, Фернандес перестарался, но вратарь даже не реагировал на удар

      2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 8 июля 2018, 14:26

      радует одно...до матча один известный западный аналитик сказал, мол Субашич уже на 95% будет признан лучшим вратарем...вне зависимости от исхода матча....и язвительно так добавил: ну если только Россия не забьет ему 5 голов!!!! Вот как раз 5 голов, на те получите, сглазили))))

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июля 2018, 14:26

      Ага, и после этих слов по центру никто не бил. Только в правый от вратаря угол

      4
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