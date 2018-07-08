Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев: «После ЧМ-2018 у всех наших игроков будет шанс уехать в Европу»

    Полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышев считает, что после ЧМ-2018 у всех игроков национальной команды будут шансы уехать в Европу.

    «Трансферы наших игроков в Европу возможны, ребята были на высоте весь турнир. У нас единая команда, у всех будет шанс уехать в европейский клуб», – сказал Черышев.

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение в истории команды.

    Мужики – спасибо!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 18:08

      Предложения конечно будут. Но если ехать в клубы середняки ,то с понижением зарплаты. Закрепиться в топовых клубах будет трудно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 июля 2018, 15:24

      Спасибо парни за те эмоции ,которые Вы подарили.Думаю.что не кому не стыдно за такую сборную,не множко не повезло или отдали должок за 2008 г.Вы играли на одном уровне с топовыми игроками.СПАСИБО!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 8 июля 2018, 14:47

      Головин видимо уже 100% уходит, теперь надо Зобнину, парень показал очень хорошую физическую подготовку, бегал все 90 минут, у него как будто 2 сердца

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 8 июля 2018, 13:42

      Смолов и Самедов вряд ли..первый на ЧМ вообще ничего не показал, второй толком навес (пас) не может сделать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 июля 2018, 13:33

      Ага,коме Смолова

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 8 июля 2018, 13:15

      Некоторым, после этого мундиаля в основе у нас остаться....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июля 2018, 13:08

      Дождёмся,когда к нам будет за счастье попроситься играть именитым у себя иностранцам?Пока к нам едут только поживиться всякие так себе,которых и в России полно- в дыр-дыр возле школ играют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      доктор 48 8 июля 2018, 13:05

      В Европе столько платить не будут!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 июля 2018, 13:01

      Не понимаю , что уехать в гейропу -- предел мечтаний ??? Чем у нас хуже ? Зарплаты хорошие , условия тоже + 3 команды в ЛЧ и 3 в ЛЕ -- " играй не хочу " !!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 8 июля 2018, 12:26

      Я считаю сделать себе имя и стать настоящим звездой можно и в РФПЛ.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11