Черышев: «После ЧМ-2018 у всех наших игроков будет шанс уехать в Европу»

Предложения конечно будут. Но если ехать в клубы середняки ,то с понижением зарплаты. Закрепиться в топовых клубах будет трудно.
Полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышев считает, что после ЧМ-2018 у всех игроков национальной команды будут шансы уехать в Европу.
«Трансферы наших игроков в Европу возможны, ребята были на высоте весь турнир. У нас единая команда, у всех будет шанс уехать в европейский клуб», – сказал Черышев.
На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение в истории команды.