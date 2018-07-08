Черышев: «После ЧМ-2018 у всех наших игроков будет шанс уехать в Европу»

Полузащитник сборной России и «Вильярреала» Денис Черышев считает, что после ЧМ-2018 у всех игроков национальной команды будут шансы уехать в Европу.

«Трансферы наших игроков в Европу возможны, ребята были на высоте весь турнир. У нас единая команда, у всех будет шанс уехать в европейский клуб», – сказал Черышев.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение в истории команды.

Мужики – спасибо!