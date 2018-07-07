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Маммана: «Чемпионом мира станет Россия или Бельгия»

7 июля 2018, 14:21
11

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал, кто, по его мнению, победит на чемпионате мира-2018.

«Признаюсь честно, сперва был удивлен видеть сборную России в четвертьфинале чемпионата мира. Не ожидал, что ваша команда, пусть и с хорошими игроками, пройдет так далеко.

Этот турнир вообще довольно необычный, потому что много сильных сборных уже завершили борьбу за медали. К огромному моему сожалению, Аргентина тоже вылетела, но от этого интерес к турниру не пропал.

Думаю, кубок возьмет Бельгия или Россия: у бельгийцев потрясающая команда и отличные игроки, Россия играет дома. Я играю в «Зените» и желаю вашей сборной и ребятам пройти максимально далеко. Так что, раз уж Аргентине не стать чемпионом, надеюсь, это удастся сделать России», – сказал Маммана.

Сегодня Россия сыграет в четвертьфинале с Хорватией. Матч состоится в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. В пятницу Бельгия победил Бразилию (2:1) и в 1/2 финала встретится с Францией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Бельгия Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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KOLBIS
1530962683
Мы не против Эмануэль...
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val-berezko
1530964532
Бельгия на этом ЧМ-шедевр! Россия-загадка истории. Думаю-Бельгия, болею за Россию!
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2013
1530964656
Франция, пожалуй лучшая. Потенциал там фантастический. Все эти " Гризманы и Мбаппе" могут свернуть шею любой команде. Но потенциал - не гарантия. Посмотрим.
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prezent2017
1530965535
Вааще, если пройдем хорватов, то дальше шведы или инглы - вполне проходимы. Ну и будем с белгами играть. Прав Маммана.
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Рубик Докоян
1530965783
Да мы сами удивлены, Эмануэль, поскольку наш чемпионат оооочень удивительный. Пусть и дальше нас удивляют и радуют.
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Krossmen73
1530970036
Мы совсем не против!Осторожный оптимизм присутствует.Уж больно сильны хорваты нынче....
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OfaZavr
1530979508
даже не вериться в самых смелых мечтах чтобы мы кубок взяли, думаю все же Бельгия. они просто невероятны.
Ответить
FaTeK1945ru
1530982718
...твоими устами,да мёд пить!!! ( Русская поговорка) Но мы не против!!!
Ответить
zigbert
1530985241
Вся Аргентина будет теперь за Россию.
Ответить
headdevil
1530999627
Значит Бельгия
Ответить
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