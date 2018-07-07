Маммана: «Чемпионом мира станет Россия или Бельгия»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал, кто, по его мнению, победит на чемпионате мира-2018.

«Признаюсь честно, сперва был удивлен видеть сборную России в четвертьфинале чемпионата мира. Не ожидал, что ваша команда, пусть и с хорошими игроками, пройдет так далеко.

Этот турнир вообще довольно необычный, потому что много сильных сборных уже завершили борьбу за медали. К огромному моему сожалению, Аргентина тоже вылетела, но от этого интерес к турниру не пропал.

Думаю, кубок возьмет Бельгия или Россия: у бельгийцев потрясающая команда и отличные игроки, Россия играет дома. Я играю в «Зените» и желаю вашей сборной и ребятам пройти максимально далеко. Так что, раз уж Аргентине не стать чемпионом, надеюсь, это удастся сделать России», – сказал Маммана.

Сегодня Россия сыграет в четвертьфинале с Хорватией. Матч состоится в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. В пятницу Бельгия победил Бразилию (2:1) и в 1/2 финала встретится с Францией.