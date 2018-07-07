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    Маммана: «Чемпионом мира станет Россия или Бельгия»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал, кто, по его мнению, победит на чемпионате мира-2018.

    «Признаюсь честно, сперва был удивлен видеть сборную России в четвертьфинале чемпионата мира. Не ожидал, что ваша команда, пусть и с хорошими игроками, пройдет так далеко.

    Этот турнир вообще довольно необычный, потому что много сильных сборных уже завершили борьбу за медали. К огромному моему сожалению, Аргентина тоже вылетела, но от этого интерес к турниру не пропал.

    Думаю, кубок возьмет Бельгия или Россия: у бельгийцев потрясающая команда и отличные игроки, Россия играет дома. Я играю в «Зените» и желаю вашей сборной и ребятам пройти максимально далеко. Так что, раз уж Аргентине не стать чемпионом, надеюсь, это удастся сделать России», – сказал Маммана.

    Сегодня Россия сыграет в четвертьфинале с Хорватией. Матч состоится в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. В пятницу Бельгия победил Бразилию (2:1) и в 1/2 финала встретится с Францией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2018 14:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +483

      headdevil 8 июля 2018, 00:40

      Значит Бельгия

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 20:40

      Вся Аргентина будет теперь за Россию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 7 июля 2018, 19:58

      ...твоими устами,да мёд пить!!! ( Русская поговорка) Но мы не против!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 19:05

      даже не вериться в самых смелых мечтах чтобы мы кубок взяли, думаю все же Бельгия. они просто невероятны.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 июля 2018, 16:27

      Мы совсем не против!Осторожный оптимизм присутствует.Уж больно сильны хорваты нынче....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 15:16

      Да мы сами удивлены, Эмануэль, поскольку наш чемпионат оооочень удивительный. Пусть и дальше нас удивляют и радуют.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 июля 2018, 15:12

      Вааще, если пройдем хорватов, то дальше шведы или инглы - вполне проходимы. Ну и будем с белгами играть. Прав Маммана.

      0
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      Рейтинг: +40

      2013 7 июля 2018, 14:57

      Франция, пожалуй лучшая.
      Потенциал там фантастический. Все эти " Гризманы и Мбаппе" могут свернуть шею любой команде.
      Но потенциал - не гарантия. Посмотрим.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июля 2018, 14:55

      Бельгия на этом ЧМ-шедевр! Россия-загадка истории. Думаю-Бельгия, болею за Россию!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2018, 14:37

      а Уткин против

      0
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