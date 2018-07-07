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    Мартинес: «Победа над Бразилией? Даже жаль, что они не смогли противостоять нам в полной мере»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями после матча 1/4 финала ЧМ против Бразилии (1:2).

    «Мы постарались получить тактическое преимущество над соперником. Но когда встречаешься с Бразилией, не можешь ожидать легкой жизни. С ней такого не бывает: она выиграла пять чемпионатов мира.

    Против нее надо было играть храбро. Наши игроки пошли на риск. Нам нужно было не дать сыграть Неймару, Коутиньо, Марсело. Наши ребята на своих позициях сделали свою работу. Даже жаль, что противник не смог этому в полной мере противостоять.

    Сегодня я самый счастливый человек на планете. Это была игра не только тактики, но и сердца, веры», – сказал Мартинес.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2018 00:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 июля 2018, 10:11

      Серьезно жаль , что не смогли вам противостоять? Смешно слышать это от тренера команды которая отскочила. Какие бы вам тут все дифирамбы ни пели вы реально отскочили. Иди молись на Куртуа и Госпожу удачу. Сразу скажу я не болельщик Бразилии, а смотрю нейтральным взглядом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 июля 2018, 07:12

      а меня обе команды порадовали. Клевый футбол посмотрели.

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 июля 2018, 03:31

      Он бред несёт Бразил полностью их переиграла они только и знали что обороняться позор Бельгия трусы надо играть смелее чтоб вы вылетели побыстрей

      -1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 июля 2018, 01:29

      Теперь то конечно...жаль.

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      Рейтинг: +49

      utyf17 7 июля 2018, 00:44

      Да Мартинес это не Йеро

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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 июля 2018, 00:20

      я бы сказал игра жизни,разумеется футбольной

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > спанчес 7 июля 2018, 01:30

      Очень зрелищный матч.Праздник футбола!

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