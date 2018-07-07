Мартинес: «Победа над Бразилией? Даже жаль, что они не смогли противостоять нам в полной мере»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями после матча 1/4 финала ЧМ против Бразилии (1:2).

«Мы постарались получить тактическое преимущество над соперником. Но когда встречаешься с Бразилией, не можешь ожидать легкой жизни. С ней такого не бывает: она выиграла пять чемпионатов мира.

Против нее надо было играть храбро. Наши игроки пошли на риск. Нам нужно было не дать сыграть Неймару, Коутиньо, Марсело. Наши ребята на своих позициях сделали свою работу. Даже жаль, что противник не смог этому в полной мере противостоять.

Сегодня я самый счастливый человек на планете. Это была игра не только тактики, но и сердца, веры», – сказал Мартинес.

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