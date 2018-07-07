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  • Мартинес: «Победа над Бразилией? Даже жаль, что они не смогли противостоять нам в полной мере»

Мартинес: «Победа над Бразилией? Даже жаль, что они не смогли противостоять нам в полной мере»

7 июля 2018, 00:10
7

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями после матча 1/4 финала ЧМ против Бразилии (1:2).

«Мы постарались получить тактическое преимущество над соперником. Но когда встречаешься с Бразилией, не можешь ожидать легкой жизни. С ней такого не бывает: она выиграла пять чемпионатов мира.

Против нее надо было играть храбро. Наши игроки пошли на риск. Нам нужно было не дать сыграть Неймару, Коутиньо, Марсело. Наши ребята на своих позициях сделали свою работу. Даже жаль, что противник не смог этому в полной мере противостоять.

Сегодня я самый счастливый человек на планете. Это была игра не только тактики, но и сердца, веры», – сказал Мартинес.

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Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Бельгия Бразилия Мартинес Роберто
Комментарии (7)
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спанчес
1530912011
я бы сказал игра жизни,разумеется футбольной
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utyf17
1530913455
Да Мартинес это не Йеро
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mutabor0992
1530916170
Теперь то конечно...жаль.
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Жёлто-синий
1530923461
Он бред несёт Бразил полностью их переиграла они только и знали что обороняться позор Бельгия трусы надо играть смелее чтоб вы вылетели побыстрей
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vashinin
1530936735
а меня обе команды порадовали. Клевый футбол посмотрели.
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АртурZaСМ
1530947494
Серьезно жаль , что не смогли вам противостоять? Смешно слышать это от тренера команды которая отскочила. Какие бы вам тут все дифирамбы ни пели вы реально отскочили. Иди молись на Куртуа и Госпожу удачу. Сразу скажу я не болельщик Бразилии, а смотрю нейтральным взглядом
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