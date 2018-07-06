Кевин-Принс Боатенг вернулся в Серию А

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг покинул «Айнтрахт». 31-летний ганец будет выступать в следующем сезоне в составе «Сассуоло».
Пресс-служба клуба проведет официальную церемонию представления нового футболиста в пятницу, 6 июля.
Боатенг уже имеет опыт выступления в Серии А. С 2010 по 2013 год и в 2016-м он играл за «Милан».
#Calciomercato: il #Sassuolo ingaggia Kevin-Prince #Boateng!— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 5 июля 2018 г.
Il comunicato ufficiale è su https://t.co/Tr22kdiUWC#ForzaSasol pic.twitter.com/Z4UnJHVqAy