Кевин-Принс Боатенг вернулся в Серию А

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг покинул «Айнтрахт». 31-летний ганец будет выступать в следующем сезоне в составе «Сассуоло».

Пресс-служба клуба проведет официальную церемонию представления нового футболиста в пятницу, 6 июля.

Боатенг уже имеет опыт выступления в Серии А. С 2010 по 2013 год и в 2016-м он играл за «Милан»​.