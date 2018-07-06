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    Кевин-Принс Боатенг вернулся в Серию А

    Полузащитник Кевин-Принс Боатенг покинул «Айнтрахт». 31-летний ганец будет выступать в следующем сезоне в составе «Сассуоло».

    Пресс-служба клуба проведет официальную церемонию представления нового футболиста в пятницу, 6 июля.

    Боатенг уже имеет опыт выступления в Серии А. С 2010 по 2013 год и в 2016-м он играл за «Милан»​.

    Источник: ФК «Сассуоло»

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    06.07.2018 06:42
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