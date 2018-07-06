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    Россияне назвали сборную России фаворитом ЧМ-2018

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России.

    Был задан вопрос относительно фаворита в чемпионате мира-2018. 20 процентов опрошенных верят в победу сборной России, 14 процентов – Бразилии. В команду Франции верят 4 процента респондентов, Англии – 3 процента, Хорватии и Бельгии – по 2 процента, Уругвая – 1 процент.

    Данный опрос был проведен 4 июля среди россиян в возрасте от 18 лет путем телефонных интервью. Были опрошены 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2018 06:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 16:07

      Из этих 20% - 90%не смотрят футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7547

      серега кашин 6 июля 2018, 12:30

      20%? походу в психушке проводили опрос

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июля 2018, 11:10

      чемпионом станет бельгия и куртуа запомните

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 6 июля 2018, 09:44

      Неожиданно!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 6 июля 2018, 08:40

      Не верите ? Туда вам и дорога....Нытики.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 июля 2018, 07:28

      интересно какого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > sprint5 6 июля 2018, 11:10

      что за вопрос,по литрболу

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июля 2018, 07:28

      Народ каждой страны верит в победу своей страны.....из 8 оставшихся команд по сути каждая быть фаворитом...а мы надеемся и верим в победу нашей сборной)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 6 июля 2018, 07:26

      А остальные 54% затруднились с ответом )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Берёза В. 6 июля 2018, 07:43

      Врать противно, сказать то что думают в действительности-страшно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > kykyi 6 июля 2018, 10:04

      У нас не принято говорить,что думаешь в действительности!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 6 июля 2018, 07:21

      Франция явный фаворит.

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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > Mirak92 6 июля 2018, 09:16

      не сказал бы

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 июля 2018, 07:12

      Мы очень доверчивые...

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