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Россияне назвали сборную России фаворитом ЧМ-2018

6 июля 2018, 06:05
18

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России.

Был задан вопрос относительно фаворита в чемпионате мира-2018. 20 процентов опрошенных верят в победу сборной России, 14 процентов – Бразилии. В команду Франции верят 4 процента респондентов, Англии – 3 процента, Хорватии и Бельгии – по 2 процента, Уругвая – 1 процент.

Данный опрос был проведен 4 июля среди россиян в возрасте от 18 лет путем телефонных интервью. Были опрошены 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Бразилия Франция Англия Хорватия Бельгия Уругвай
Комментарии (18)
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babenko1977
1530847012
Сколько больных людей
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Патронташ
1530848939
Что то скромные проценты вывели... Иностранцев постеснялись. А так могли и все 146% дать.
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19831170
1530850034
Ну это естественно, люди русские болеют за национальную сборную и будут говорить это. Но если честно, например я не верю, хотя очень хочется.
Ответить
пряник929
1530850371
Мы очень доверчивые...
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Берёза В.
1530851170
А остальные 54% затруднились с ответом )
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77SAM
1530855628
Не верите ? Туда вам и дорога....Нытики.
Ответить
Docentusa
1530859471
Неожиданно!!
Ответить
спанчес
1530864648
чемпионом станет бельгия и куртуа запомните
Ответить
серега кашин
1530869420
20%? походу в психушке проводили опрос
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zigbert
1530882426
Из этих 20% - 90%не смотрят футбол.
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