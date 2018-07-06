Россияне назвали сборную России фаворитом ЧМ-2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан России.

Был задан вопрос относительно фаворита в чемпионате мира-2018. 20 процентов опрошенных верят в победу сборной России, 14 процентов – Бразилии. В команду Франции верят 4 процента респондентов, Англии – 3 процента, Хорватии и Бельгии – по 2 процента, Уругвая – 1 процент.

Данный опрос был проведен 4 июля среди россиян в возрасте от 18 лет путем телефонных интервью. Были опрошены 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.