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    Марадона: «В матче Колумбия – Англия я увидел грандиозное ограбление. Судья вор»

    Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона выразил недовольство судейством американского арбитра Марка Гейгера в матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Колумбией и Англией (1:1, 3:4 по пенальти).

    «Когда я впервые общался с Инфантино, думал, что в ФИФА все изменится. Но в матче Колумбия – Англия я увидел грандиозное ограбление. Судья может хорошо разбираться в бейсболе, но в футболе он ничего не смыслит. Он вор», – сказал Марадона.

    Источник: A Bola

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    04.07.2018 16:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 4 июля 2018, 22:01

      Англию протащат до финала, думаю. Но нам на это обижаться просто нельзя - нас тоже под крылышко ФИФА взяли на это ЧМ, так что будем сидеть и не чирикать. А то, что футбол очень грязен в смысле подтасовки матчей и т.д., то тут нового мало - вся жизнь такая, и не потому, что она такая, а это мы - люди такие, и сами свою жизнь такой сделали, так что теперь нефиг жаловаться.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 июля 2018, 21:42

      И что он(арбитр) украл???

      0
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 > mutabor0992 5 июля 2018, 11:21

      Честность и беспристрастность в судействе

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 20:54

      Марадона слишком сгущает краски. Грубых ошибок судья не сделал.

      1
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 4 июля 2018, 19:14

      Судья еще не удалил пару игроков Колумбии, это что за грязная игра, вспомнил Челси при Моуриньо, когда они выходили на поле, первые 15-20 минут уже ломали основного игрока соперника, вспомните Эшли Коула :)

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 июля 2018, 19:05

      Очень стыдно слышать о великом футболисте 20 века такие слова....Кто вы ??? И чего добились??? А слова чемпиона мира и одного из лучших игроков с истории футбола уж не вам обсуждать и хаять...Ну теперь о судействе: Это была большая ошибка ФИФА поставившей на этот очень важный матч очень неквалифицированного арбитра...Да и как пиндос еще мог судить Англию ??? Заранее все уже было против Колумбии...И такие пенальти , какой он назначил, нужно тогда ставить в каждом матче...Ведь что творится на стандартах в штрафной уже давно за гранью....Только вот в других матчах пенали за это не ставят....Колумбия проиграла в серии пенальти по делу, и никто не умаляет победы Англии, только вот этот судья испортил такой матч...

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > zico2205 4 июля 2018, 23:57

      На Пике было 100% пенальти с россиянами,когда он хотел головрй мяч достать,все видели,но судья и кто за монитором " не видели".

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 4 июля 2018, 18:54

      Диего,спасибо,что ты ещё с нами!Спасибо за непричёсанные мысли и характер!Ты всегда умел выходить за рамки привычного и обыденного - сначала своей игрой,затем стилем своей жизни и своими высказываниями! Я среди тех,кто рад,что живёт с тобой в одну эпоху,а планктону не понять...

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 18:46

      А я увидел в матче Аргентина-Нигерия грандиозное падение,когда-то очень хорошего футболиста.Наркотики-деградация...

      3
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 4 июля 2018, 18:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И этот мудак, забивший гол РУКОЙ, ещё претензии кидает?????!!!!!!! Помолчал бы, наркот задолбаный!!!! Смотреть на рожу уже страшно!!!!!

      -5
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 июля 2018, 18:09

      Не ВОР, а судья должен был воспользоваться ВАР, но под коксом разницы нет, поэтому пусть будет так, а да кстати, его еще и зарплаты фифа лишила, поэтому че бы не поговорить..ну да ладно, Аргентина то прошла в 1/999 финала, под коксом все норм)))))

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 июля 2018, 18:03

      Очередные сопли развели. Пенальти был, и судья разобрался правильно и без повтора. А недовольные будут всегда, и в 99% случаев - это те кто проиграл. Вот и делайте выводы. Использовал ВАР - недовольны, не использовал - недовольны.
      Англичане играли лучше колумбийцев, в первом тайме латиноамериканцев в атаке с лупой было не найти, сколько там - 1 или 2 удара было, и то вообще не опасных. Британцы контролировали игру, расслабились в концовке и поплатились за это при скользком счёте 0-1. И в доп. время сколько шансов было забить.
      Всё это нытьё тех, кто либо болеет за Колумбию, либо против Англии. Я как сторонний наблюдатель скажу, что всё по делу, а колумбийцы, в первую очередь, запомнились неспортивным поведением и Карлосом Санчесом, который уже вроде 3-й пенальти привёз за 3 матча. Вот уж кто провалил чемпионат, так провалил.

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