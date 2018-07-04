Марадона: «В матче Колумбия – Англия я увидел грандиозное ограбление. Судья вор»

Англию протащат до финала, думаю. Но нам на это обижаться просто нельзя - нас тоже под крылышко ФИФА взяли на это ЧМ, так что будем сидеть и не чирикать. А то, что футбол очень грязен в смысле подтасовки матчей и т.д., то тут нового мало - вся жизнь такая, и не потому, что она такая, а это мы - люди такие, и сами свою жизнь такой сделали, так что теперь нефиг жаловаться.
Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона выразил недовольство судейством американского арбитра Марка Гейгера в матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Колумбией и Англией (1:1, 3:4 по пенальти).
«Когда я впервые общался с Инфантино, думал, что в ФИФА все изменится. Но в матче Колумбия – Англия я увидел грандиозное ограбление. Судья может хорошо разбираться в бейсболе, но в футболе он ничего не смыслит. Он вор», – сказал Марадона.