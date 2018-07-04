Марадона: «В матче Колумбия – Англия я увидел грандиозное ограбление. Судья вор»

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона выразил недовольство судейством американского арбитра Марка Гейгера в матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Колумбией и Англией (1:1, 3:4 по пенальти).

«Когда я впервые общался с Инфантино, думал, что в ФИФА все изменится. Но в матче Колумбия – Англия я увидел грандиозное ограбление. Судья может хорошо разбираться в бейсболе, но в футболе он ничего не смыслит. Он вор», – сказал Марадона.