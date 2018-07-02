На ЧМ-2018 не осталось футболистов, принимавших участие в финалах турнира

Накануне состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором встречались команды Испании и России. Игра завершилась со счетом 1:1 (3:4 по пенальти).

После вылета испанских футболистов из турнира ни один из оставшихся игроков в розыгрыше Кубка мира не принимал участия в финале соревнования.

Ранее ЧМ-2018 покинули финалисты 2014 года – сборные Германии и Аргентины. Испания играла в финале ЧМ-2010, где была обыграна команда Голландии.