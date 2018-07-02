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    На ЧМ-2018 не осталось футболистов, принимавших участие в финалах турнира

    Накануне состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2018, в котором встречались команды Испании и России. Игра завершилась со счетом 1:1 (3:4 по пенальти).

    После вылета испанских футболистов из турнира ни один из оставшихся игроков в розыгрыше Кубка мира не принимал участия в финале соревнования.

    Ранее ЧМ-2018 покинули финалисты 2014 года – сборные Германии и Аргентины. Испания играла в финале ЧМ-2010, где была обыграна команда Голландии.

    Источник: Twitter

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    02.07.2018 08:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:38

      Очень интересное наблюдение. Кто же будет новыми финалистами?

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 2 июля 2018, 10:57

      ничего,появятся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +302

      mab1011 2 июля 2018, 09:14

      А Бразилия,Франция, Англия, Уругвай? Не только в финале, но и чемпионами мира были.

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      ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > mab1011 2 июля 2018, 09:20

      Игроков. Это поколение Бразилии, Франции, Англии, Уругвая в финалах не играло.

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      ...
      Рейтинг: +380

      Гуус > mab1011 2 июля 2018, 09:20

      в нынешнем своем поколение видимо из них нет игроков кто играл в финалах чм..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > mab1011 2 июля 2018, 09:57

      Я тоже вначале дёрнулся, но потом вчитался. Имеется ввиду самих футболистов, а не сборных. Был бы в составе Франции до сих пор выступающий Рибери, был бы одним таковым.

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      Рейтинг: +24996

      bset 2 июля 2018, 08:35

      Новые чемпионы - это хорошо. В этом весь интерес футбола.

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