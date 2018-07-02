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    Министр Колобков: «После игры с испанцами мы почувствовали, что у нас есть команда»

    Министр спорта России Павел Колобков поделился впечатлениями от матча 1/8 финала между нашей сборной и испанцами (1:1). Благодаря победе в серии пенальти дальше прошли россияне.

    «Предыдущие матчи показали, что на этом чемпионате мира можно играть с любой командой. Испанцы сильны, но наши тренеры выбрали правильную тактику.

    Мы все почувствовали, что у нас есть команда. Все бились, боролись. Даже Илья Кутепов, когда у него свело ногу, добежал до момента», – сказал политик.

    В 1/4 финала россияне сыграют против хорватов.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.07.2018 01:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 2 июля 2018, 16:25

      Как же это так получается, министр есть, команда есть, а "футбола у нас нет"?)))

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 июля 2018, 11:37

      Самая загадочная встреча на ЧМ 2018. Сначала Акинфеев запускает,как обычно,бабочку,но отраженные два пенальти войдут в историю. Болеем за наших! Дисциплина и самоотдача в этой игре выше всех похвал.

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 2 июля 2018, 11:24

      Кутепов мой кумир !!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 июля 2018, 08:17

      Министр с занятно-сказочной фамилией играл в футбол?Ему доводилось бежать с судорогой в ноге?)))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 июля 2018, 03:44

      А что до игры с испанцами Колобок чувствовал, что у нас нет команды?!.....с такими чувствами и пессимизмом нельзя занимать такой пост....

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 июля 2018, 03:31

      «После игры с испанцами мы почувствовали, что у нас есть команда».....Колобку и Мудко надо было гораздо раньше подумать об этом...

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