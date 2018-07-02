Министр Колобков: «После игры с испанцами мы почувствовали, что у нас есть команда»

Министр спорта России Павел Колобков поделился впечатлениями от матча 1/8 финала между нашей сборной и испанцами (1:1). Благодаря победе в серии пенальти дальше прошли россияне.

«Предыдущие матчи показали, что на этом чемпионате мира можно играть с любой командой. Испанцы сильны, но наши тренеры выбрали правильную тактику.

Мы все почувствовали, что у нас есть команда. Все бились, боролись. Даже Илья Кутепов, когда у него свело ногу, добежал до момента», – сказал политик.

В 1/4 финала россияне сыграют против хорватов.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

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