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  • Министр Колобков: «После игры с испанцами мы почувствовали, что у нас есть команда»

Министр Колобков: «После игры с испанцами мы почувствовали, что у нас есть команда»

2 июля 2018, 01:41
6

Министр спорта России Павел Колобков поделился впечатлениями от матча 1/8 финала между нашей сборной и испанцами (1:1). Благодаря победе в серии пенальти дальше прошли россияне.

«Предыдущие матчи показали, что на этом чемпионате мира можно играть с любой командой. Испанцы сильны, но наши тренеры выбрали правильную тактику.

Мы все почувствовали, что у нас есть команда. Все бились, боролись. Даже Илья Кутепов, когда у него свело ногу, добежал до момента», – сказал политик.

В 1/4 финала россияне сыграют против хорватов.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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a-rakhmatov
1530491498
«После игры с испанцами мы почувствовали, что у нас есть команда».....Колобку и Мудко надо было гораздо раньше подумать об этом...
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a-rakhmatov
1530492277
А что до игры с испанцами Колобок чувствовал, что у нас нет команды?!.....с такими чувствами и пессимизмом нельзя занимать такой пост....
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yorgenbarenz
1530508626
Министр с занятно-сказочной фамилией играл в футбол?Ему доводилось бежать с судорогой в ноге?)))
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_Marqella_
1530519866
Кутепов мой кумир !!!!
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val-berezko
1530520634
Самая загадочная встреча на ЧМ 2018. Сначала Акинфеев запускает,как обычно,бабочку,но отраженные два пенальти войдут в историю. Болеем за наших! Дисциплина и самоотдача в этой игре выше всех похвал.
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Супервайзер
1530537955
Как же это так получается, министр есть, команда есть, а "футбола у нас нет"?)))
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