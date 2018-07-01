Черчесов: «У нас серию пенальти тренировал только Дзюба. И то – в воротах»

В пенальти железные нервы были у всех наших,никто не смазал,били уверенно и у Иньесты...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1, 4:3 по пенальти) ответил на вопрос, тренировала ли команда исполнение пенальти.
«Серию пенальти репетировал только нападающий Артем Дзюба. И почему-то – в воротах», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».
Россияне в серии пенальти забили все удары.
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