Черчесов: «У нас серию пенальти тренировал только Дзюба. И то – в воротах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1, 4:3 по пенальти) ответил на вопрос, тренировала ли команда исполнение пенальти.

«Серию пенальти репетировал только нападающий Артем Дзюба. И почему-то – в воротах», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Россияне в серии пенальти забили все удары.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям