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    Черчесов: «У нас серию пенальти тренировал только Дзюба. И то – в воротах»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1, 4:3 по пенальти) ответил на вопрос, тренировала ли команда исполнение пенальти.

    «Серию пенальти репетировал только нападающий Артем Дзюба. И почему-то – в воротах», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

    Россияне в серии пенальти забили все удары.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 22:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 05:57

      В пенальти железные нервы были у всех наших,никто не смазал,били уверенно и у Иньесты...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 июля 2018, 01:45

      Если говорить серьёзно, то отработка пенальти для игроков и вратарей - это не для игроков сборной! Это же СБОРНАЯ команда страны, а не клуб ФНЛ или ПФЛ.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 1 июля 2018, 23:51

      Хорошая атмосфера в команде. Это круто. А то устало смотреть на унылый футбол. Хочется уже становиться топовой сборной. Надеюсь, это хоть и маленький, но первый шаг к этому. И надеюсь, что лет через 15 мы уже стабильно будем высокие места занимать.

      1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 1 июля 2018, 23:48

      Ясно. Теперь Артёмка уже и вратаришка

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 июля 2018, 23:16

      Шутник

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      Рейтинг: +101

      nefar1on 1 июля 2018, 23:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      д на что вы вообще надеетесь??? 1 удар в створ и то с пенальти. нам тупо повезло. (пике огромная благодарность)и на одном везении далеко не уедешь.

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