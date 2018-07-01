Сборная Испании сделала рекордные 1137 пасов, Россия – 285

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Испании в «Лужниках» проиграла России (1:1; 4:3 – по пенальти).

Испанцы совершили 1137 пасов. Это рекордный показатель в истории чемпионатов мира. Точность передач – 91%.

Россия сделал 285 передач (точность передач – 71%).

Соперником россиян по 1/4 финала ЧМ-2018 станет победитель пары Хорватия – Дания.

Да-да-да-да! Счастье!!!