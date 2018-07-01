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    Сборная Испании сделала рекордные 1137 пасов, Россия – 285

    В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Испании в «Лужниках» проиграла России (1:1; 4:3 – по пенальти).

    Испанцы совершили 1137 пасов. Это рекордный показатель в истории чемпионатов мира. Точность передач – 91%.

    Россия сделал 285 передач (точность передач – 71%).

    Соперником россиян по 1/4 финала ЧМ-2018 станет победитель пары ХорватияДания.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Источник: ФИФА

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    01.07.2018 20:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 12:47

      Испанцы играли совсем просто и обостряющих передач было мало. Это хорошо что нашей команде удалось не пропустить больше мячей. В конце матча испанцы выглядели откровенно уставшими.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 июля 2018, 07:42

      90% этих передач - бессмысленное катание мячика

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 июля 2018, 06:05

      Пинали мячик поперек поля. Даже стадион освистывал. Тупость одна, да и только, чем гордиться?

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 1 июля 2018, 23:43

      И что толку? 90% этих пасов были в центре поля и поперек поляны. Проникающих и обостряющих пасов было не намного больше чем у наших

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 1 июля 2018, 22:57

      Если бы в матче с Португалией меньше пасовали (читай - ПИЖОНИЛИ), то выиграли бы. Что толку в этих пасах??? Пас тогда КЛАССНЫЙ, когда приводит к голу, всё остальное ПИЖОНСТВО и пустышка!!!

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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 1 июля 2018, 22:37

      Наверно этот межгалактический рекорд еще не скоро будет побит. Даже не знаю как на это реагировать, радоваться или плакать.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 июля 2018, 21:28

      У испанцев офигенная культура паса.По игре они мяч контролировали по полной, но учитывая их просто невероятное пижонство и даже неуважение, я очень рад, что наши их всё таки хоть по пенальти, но наказали.

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      Рейтинг: +1902

      lek! 1 июля 2018, 21:08

      Думаю след матч с Харватами , их уже на кураже нужно выигрывать . Не выполнимых задач нет .

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 1 июля 2018, 21:03

      Я безусловно рад!!! Но блин, как же голы то будем забивать с отсутствия атак и даже контр атак...

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 1 июля 2018, 20:58

      абсолютно не имеющее значение фуфло,доказано!

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