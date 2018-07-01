Сборная России опубликовала видео из раздевалки после игры с испанцами; Смолов прыгал на столе

Сборная России одержала победу в 1/8 финала чемпионата мира-2018 в игре против сборной Испании (1:1). Наша команда дальше прошла благодаря серии пенальти.

Спустя несколько минут после финального свистка пресс-служба россиян опубликовала в социальной сети видео победной раздевалки команды, где скандируется «Молодцы, молодцы».

Матч 1/4 финала сборная России проведет 7 июля.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.

Да-да-да-да! Счастье!!!