Сборная России опубликовала видео из раздевалки после игры с испанцами; Смолов прыгал на столе

Ура!!! Прошли!! Смолов как и все наши ребята умнички! Хватить уже, гнобить! Вопрос один!!! Сможет ли Самедов нормально подать..!? Говорят кэф 999 )))
Сборная России одержала победу в 1/8 финала чемпионата мира-2018 в игре против сборной Испании (1:1). Наша команда дальше прошла благодаря серии пенальти.
Спустя несколько минут после финального свистка пресс-служба россиян опубликовала в социальной сети видео победной раздевалки команды, где скандируется «Молодцы, молодцы».
Матч 1/4 финала сборная России проведет 7 июля.
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— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.