Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная России опубликовала видео из раздевалки после игры с испанцами; Смолов прыгал на столе

    Сборная России одержала победу в 1/8 финала чемпионата мира-2018 в игре против сборной Испании (1:1). Наша команда дальше прошла благодаря серии пенальти.

    Спустя несколько минут после финального свистка пресс-служба россиян опубликовала в социальной сети видео победной раздевалки команды, где скандируется «Молодцы, молодцы».

    Матч 1/4 финала сборная России проведет 7 июля.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2018 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 2 июля 2018, 00:01

      Ура!!! Прошли!! Смолов как и все наши ребята умнички! Хватить уже, гнобить! Вопрос один!!! Сможет ли Самедов нормально подать..!? Говорят кэф 999 )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Munez89 2 июля 2018, 00:12

      Если ставишь минус , обосновывай пожалуйста. А то как-то глупо получается с твоей стороны.) Удачи.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > shurik45 2 июля 2018, 09:22

      Александр позвольте! Я минус к какому коменту поставил?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      бей-забей 1 июля 2018, 22:07

      В дополнительное время казалось, что наши на поле вышли разгрузив вагоны.Испанцы были намного свежее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 1 июля 2018, 21:24

      Черчесов зашел,Смолова как ветром сдуло...С ПОБЕДОЙ ПАРНИ!!!Повторим 2008,а может и приумножим.МЫ ВЕРИМ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      JI e x a 1 июля 2018, 21:18

      молодцы все, Кроме Феди. Когда Дзюбу убрали, вообще атака стала без вариантов. Смолов просто мертвечина

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > JI e x a 1 июля 2018, 21:59

      Дело не в Смолове . Не было акцентированного паса вперед на протяжении всего матча. Наши просто выбивали мяч на половину поля испанцев.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > shurik45 1 июля 2018, 23:38

      Смолов вообще никакой на ЧМ.. Черышев неудачно вышел.. Смолов не боролся за мячи как Дзюба так о каких передачах идет речь? А что он изначально думал вот щас выйду и будем дружно атаковать дожимать Испанию? Нет уж.. Знали куда и как и зачем выпускают а он облажался

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Football06 2 июля 2018, 00:10

      Речь идет вообще не о нападающих . Сам посчитай ,сколько раз наша сборная в случаи отбора мяча на своей половине поля выходила в контр-атаку и количество точных передач при этом . Да в принципе можно и не считать ,ты и сам все поймешь,что я имел в виду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 1 июля 2018, 20:40

      самый донный игрок прыгает на столе, от которого ваще толку нет!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Salamander 1 июля 2018, 20:36

      Молодцы ребята!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 1 июля 2018, 20:27

      Молодцы!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11