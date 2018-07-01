Черчесов: «За два эти года мы хорошо поработали»

Черчесов делает результат - это главное, а "автобусы" еще уметь ставить надо. Всех с победой!!!
p.s. а Испанцы сами виноваты, могут лучше, если бы сразу взялись, тогда было-бы не сдобровать. Вообще топовые сборные как-то вальяжно играют на ЧМ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после выхода в 1/4 финала ЧМ-2018.
«Какие эмоции? Не зря два эти года работали. Мы хорошо поработали», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия».
В 1/8 финала Россия в серии пенальти победила Испанию – 4:3.