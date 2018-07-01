Черчесов: «За два эти года мы хорошо поработали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после выхода в 1/4 финала ЧМ-2018.

«Какие эмоции? Не зря два эти года работали. Мы хорошо поработали», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия».

В 1/8 финала Россия в серии пенальти победила Испанию – 4:3.

Да-да-да-да! Счастье!!!