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    Черчесов: «За два эти года мы хорошо поработали»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после выхода в 1/4 финала ЧМ-2018.

    «Какие эмоции? Не зря два эти года работали. Мы хорошо поработали», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия».

    В 1/8 финала Россия в серии пенальти победила Испанию – 4:3.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 20:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      sammac 1 июля 2018, 20:31

      Черчесов делает результат - это главное, а "автобусы" еще уметь ставить надо. Всех с победой!!!
      p.s. а Испанцы сами виноваты, могут лучше, если бы сразу взялись, тогда было-бы не сдобровать. Вообще топовые сборные как-то вальяжно играют на ЧМ

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      Рейтинг: +64

      Tommy 7 1 июля 2018, 20:13

      Хочу передать "Привет" всем тем экспертам, людям и прочим "созданиям", кто до ЧМ, да и в целом были против и не верили в Черчесова, в молодых футболистов, да и вообще, в НАШУ СБОРНУЮ. Идите к чёрту!
      Россия Молодцы. Мы можем!

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