Футболисты сборной России вынесли на поле баннер «Играем за вас!»

Извинились за слова Аршавина "ваши ожидания-ваши проблемы.." Правильно парни. А Аршавин так и не извинился. ****.
В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России в серии пенальти победила Испанию и вышла в четвертьфинал.
После финального свистка игроки вынесли на поле баннер с надписью «Играем за вас!».
«Мы это сделали для нашей страны! Мы это сделали для вас!! Спасибо вам за поддержку!!!» – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
В 1/4 финала россияне сыграют с победителем пары Хорватия – Дания.
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— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.