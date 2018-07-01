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    Футболисты сборной России вынесли на поле баннер «Играем за вас!»

    В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России в серии пенальти победила Испанию и вышла в четвертьфинал.

    После финального свистка игроки вынесли на поле баннер с надписью «Играем за вас!».

    «Мы это сделали для нашей страны! Мы это сделали для вас!! Спасибо вам за поддержку!!!» – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

    В 1/4 финала россияне сыграют с победителем пары ХорватияДания.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Источник: РФС

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    01.07.2018 19:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 июля 2018, 20:16

      Извинились за слова Аршавина "ваши ожидания-ваши проблемы.." Правильно парни. А Аршавин так и не извинился. ****.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > за ЦСКА с 1980г 1 июля 2018, 20:18

      а что значит 4 звезды? С.ка,он и на бомбардире с.ка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > за ЦСКА с 1980г 1 июля 2018, 20:18

      я понял.Аршщавин ещё и ган.он.

      -1
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      Рейтинг: +64

      Tommy 7 1 июля 2018, 20:11

      Хочу передать "Привет" всем тем экспертам, людям и прочим "созданиям", кто до ЧМ, да и в целом были против и не верили в Черчесова, в молодых футболистов, да и вообще, в НАШУ СБОРНУЮ. Идите к чёрту!
      Россия Молодцы. Мы можем!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 1 июля 2018, 20:05

      СПАСИБО!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 1 июля 2018, 20:01

      Видел по ТВ, молодцы

      6
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