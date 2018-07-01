Футболисты сборной России вынесли на поле баннер «Играем за вас!»

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России в серии пенальти победила Испанию и вышла в четвертьфинал.

После финального свистка игроки вынесли на поле баннер с надписью «Играем за вас!».

«Мы это сделали для нашей страны! Мы это сделали для вас!! Спасибо вам за поддержку!!!» – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

В 1/4 финала россияне сыграют с победителем пары Хорватия – Дания.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.

Да-да-да-да! Счастье!!!