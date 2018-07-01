Роналду провел на ЧМ и ЧЕ 38 матчей. Это рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая (1:2).

Эта игра стала для португальца 38-й на чемпионатах мира и Европы. Столько же – у экс-полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.

Ни один футболист не провел на ЧМ и ЧЕ большее количество матчей.

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