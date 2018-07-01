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    Роналду провел на ЧМ и ЧЕ 38 матчей. Это рекорд

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая (1:2).

    Эта игра стала для португальца 38-й на чемпионатах мира и Европы. Столько же – у экс-полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.

    Ни один футболист не провел на ЧМ и ЧЕ большее количество матчей.

    Роналду помог травмированному Кавани. Лучший кадр дня

    Источник: Opta

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    01.07.2018 08:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 июля 2018, 14:46

      да хоть пусть 100 матчей сыграет на чемпионатах мира а толку то от него ноль на них ))))) почему португалия не прошла уругвай? это потому что он мало нырял и выпрашивал пенальти !

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 10:29

      Есть возможность в будущем обновить рекорд.

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 1 июля 2018, 09:26

      Жаль что с такой сборной так и не стал чемпионом мира, точнее из-за такой сборной...

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > I_R_O_N_M_A_N 1 июля 2018, 11:41

      Откровенно говоря, он и ЧЕ то случайно выиграл... Хотя и говорят, что случайных побед не бывает.

      3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 июля 2018, 08:07

      Он ещё лет 5 поиграет

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