Саутгейт: «Думаю, все понимают, что мы пытались сделать в игре с Бельгией»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Бельгии (0:1).

«Думаю, этот матч был хорошей поверкой для нас. Мы знали, что уровень игры будет выше даже несмотря на замены.

Думаю, мы многое вынесли из этого матча. Это хорошая игра для анализа.

Мы дали поиграть тем, кто не играл раньше и сохранили тех, кто уже играл. Мы сражались до финального свистка. Порой надо смотреть на картинку целиком и принимать решения, которые будут критиковать. Думаю, все понимают, что мы пытались сделать в игре с Бельгией», – сказал Саутгейт.

Англия и Бельгия не хотели победить. Потому что поражение лучше