Саутгейт – после поражения от Бельгии: «Мы хотели, чтобы сыграли игроки, которые раньше не играли»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Бельгии (0:1).

«Было странно готовиться к этой игре. Мы хотели дать возможность сыграть тем игрокам, которые не играли раньше. Мы не хотели, чтобы они три недели провели без игр в преддверии плей-офф.

Наша команда хочет выигрывать матчи и в то же время мы знаем, что подходят игры плей-офф. Нужно сохранять баланс в этих условиях», – сказал Саутгейт.

Англия и Бельгия не хотели победить. Потому что поражение лучше