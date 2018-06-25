Самедов – о судье в матче Уругвай – Россия: «Он чудак»

Полузащитник сборной России Александр Самедов после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3) раскритиковал работу арбитра Маланга Дьедиу.

«Некоторые решения судьи были странными. Мне показалось, что он чудак. Говоришь ему, а он все с улыбкой воспринимает. Странно», – сказал Самедов.

На 36-й минуте Дьедиу за две желтые карточки удалил защитника Игоря Смольникова.

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