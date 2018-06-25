Самедов – о судье в матче Уругвай – Россия: «Он чудак»

Португалия и Испания только и мечтали попасть на Россию Для них это мальчики для битья Ничего противопоставить им мы своей игрой не можем Да хотели как лучше но получилось увы как всегда
Полузащитник сборной России Александр Самедов после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3) раскритиковал работу арбитра Маланга Дьедиу.
«Некоторые решения судьи были странными. Мне показалось, что он чудак. Говоришь ему, а он все с улыбкой воспринимает. Странно», – сказал Самедов.
На 36-й минуте Дьедиу за две желтые карточки удалил защитника Игоря Смольникова.
Россия сгорела Уругваю. Но это нормально