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    Самедов – о судье в матче Уругвай – Россия: «Он чудак»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая (0:3) раскритиковал работу арбитра Маланга Дьедиу.

    «Некоторые решения судьи были странными. Мне показалось, что он чудак. Говоришь ему, а он все с улыбкой воспринимает. Странно», – сказал Самедов.

    На 36-й минуте Дьедиу за две желтые карточки удалил защитника Игоря Смольникова.

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Sports.ru

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    25.06.2018 20:24
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +10

      Rudi-18 26 июня 2018, 15:56

      Португалия и Испания только и мечтали попасть на Россию Для них это мальчики для битья Ничего противопоставить им мы своей игрой не можем Да хотели как лучше но получилось увы как всегда

      0
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      Рейтинг: +10

      CHM-2018 26 июня 2018, 13:19

      Вот и обосрались маненько. Это только начало, хорошо что билеты домой покупать не надо. И это звезды российского футбола позорище. Лучше бы молодежку выставили они и то лучше бы играли. 1 июля похороны российского футбола.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 26 июня 2018, 12:10

      Саша! При чем тут судья самим играть надо было!

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 26 июня 2018, 11:12

      Донщики сами не играли, а сейчас лишь бы найти причину и свалить на судью.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 09:58

      полностью согласен, это было видно невооруженным взглядом.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 08:27

      Судья конечно косячил, но в пределах разумного.Команда плохо подготовилась к матчу.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 26 июня 2018, 00:16

      Народ а причем здесь его навесы, я всех хочу спросить , что если бы он навешивал лучше судья бы лучше судил ? Судейство было предвзятым , очевидно , судья внес свою лепту

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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > Zubo 26 июня 2018, 01:03

      Уругвайцы денег занесли?

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > SinyaaPyll 26 июня 2018, 01:58

      Не , это врядли... Я этого не знаю и не говорил, может просто он случайно ошибался

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 июня 2018, 00:03

      Артисты уедут, а наш цирк останется. А жаль, в начале как бы дали надежду, что то блеснуло над Африкой, даже зазвездилось, но опять пустота и ни каких перспектив.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Александр52 26 июня 2018, 00:12

      Ну просто совсем не согласен, ну ни грамма, я вижу перспективы, команда стала лучше , да далеко не сборная Бразилии или даже Бельгии, но сравнивая с 2014 годом смотрю оптимистично

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 июня 2018, 23:44

      Судья мог и пенал дать, за локти по лицу уже пенали давали.

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      Рейтинг: +110

      spiker 25 июня 2018, 23:31

      Главный чудак это Саша Самедов, который запорол все возможные навесы в матче. Если это наша лучшая правая нога, то страшно за худшую.

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