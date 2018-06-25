Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кафельников: «Ради смеха поставил по 100 долларов на Кудряшова и Кутепова, что они забьют в матче с Уругваем»

Кафельников: «Ради смеха поставил по 100 долларов на Кудряшова и Кутепова, что они забьют в матче с Уругваем»

25 июня 2018, 16:57
14

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, какую нестандартную ставку сделал на матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными Уругвая и России.

«Решил посмеяться сегодня! Поставил на Кудряшова и Кутепова по 100 долларов, что кто-нибудь из них забьет. Коэффициент соответственно 61 и 38. Вдруг прорвет», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

Поединок Уругвай – Россия состоится сегодня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Уругвай Россия Кудряшов Федор Кутепов Илья
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fabio_c
1529937131
ради смеха шёл бы ты на три буквы)
Ответить
3a zenit
1529938116
рад что это гумно проиграет свои деньги!
Ответить
Бриг
1529938588
Ну, и как? Смешно уже? Умница ты наш.
Ответить
prezent2017
1529938693
Мог бы и по тыще поставить, раз деньги девать некуда.
Ответить
VVM1964
1529939187
Лучше бы на благотворительность , чем попусту выбросить .
Ответить
Lucky80
1529939444
В России людям есть нечего, а он ради смеха 200 басков поставил. Ещё и журналистам рассказал, молчал бы урод
Ответить
Иванов Иван Иванович
1529941269
Думаю Кафель просто понтанулся, на самом деле зажопил бы 200 баксов ))
Ответить
CskaMoscovv
1529942155
Придурок, заи_ал этот кафель
Ответить
BAIv
1529946261
Кутепов выдал голевую латиносам, но они не забили ...
Ответить
Правдоруб100
1529946568
Такой отчаянный придурок!!!! Они по определению НИЧЕГО ЗАБИТЬ НЕ МОГУТ!!! Денег до фига???!!! Отдай больным детям!!!!!
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
3
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
1
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
11
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
5
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+