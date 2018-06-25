Кафельников: «Ради смеха поставил по 100 долларов на Кудряшова и Кутепова, что они забьют в матче с Уругваем»

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, какую нестандартную ставку сделал на матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными Уругвая и России.

«Решил посмеяться сегодня! Поставил на Кудряшова и Кутепова по 100 долларов, что кто-нибудь из них забьет. Коэффициент соответственно 61 и 38. Вдруг прорвет», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

Поединок Уругвай – Россия состоится сегодня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.