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    Кафельников: «Ради смеха поставил по 100 долларов на Кудряшова и Кутепова, что они забьют в матче с Уругваем»

    Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, какую нестандартную ставку сделал на матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными Уругвая и России.

    «Решил посмеяться сегодня! Поставил на Кудряшова и Кутепова по 100 долларов, что кто-нибудь из них забьет. Коэффициент соответственно 61 и 38. Вдруг прорвет», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

    Поединок Уругвай – Россия состоится сегодня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Twitter

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    25.06.2018 16:57
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 25 июня 2018, 21:42

      Женя вполне прилично смотрелся на кортах. А подобные высказывания все ниже опускают его в глазах адекватных болел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 25 июня 2018, 20:09

      Такой отчаянный придурок!!!! Они по определению НИЧЕГО ЗАБИТЬ НЕ МОГУТ!!! Денег до фига???!!! Отдай больным детям!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 июня 2018, 20:04

      Кутепов выдал голевую латиносам, но они не забили ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 25 июня 2018, 19:51

      ...чью то месячную зарплату "прошутил"...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      kepим 25 июня 2018, 19:05

      ******

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 25 июня 2018, 18:55

      Придурок, заи_ал этот кафель

      3
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 25 июня 2018, 18:41

      Думаю Кафель просто понтанулся, на самом деле зажопил бы 200 баксов ))

      3
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      Рейтинг: +34

      Lucky80 25 июня 2018, 18:10

      В России людям есть нечего, а он ради смеха 200 басков поставил. Ещё и журналистам рассказал, молчал бы урод

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 июня 2018, 17:58

      Мог бы и по тыще поставить, раз деньги девать некуда.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 июня 2018, 17:56

      Ну, и как? Смешно уже? Умница ты наш.

      2
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