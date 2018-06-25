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    Журналист: «Агуэро не сыграет против Нигерии. Сампаоли накажет его за слова после игры с Хорватией»

    Журналист Хосе Альварес в своем твиттере сообщил, что форвард Аргентины Серхио Агуэро не сыграет против Нигерии в матче 3-го тура группового этапа ЧМ.

    Такое решение принял главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли. Таким образом он хочет наказать Агуэро за высказывание после поражения от Хорватии (0:3). Игрок сказал тогда: «Сампаоли может говорить, что хочет».

    Аргентина сыграет против Нигерии 26 июня.

    Источник: Twitter

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    25.06.2018 00:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 12:31

      такое решение может выйти тренеру боком, ради результата решающей игры должны выходить все сильнейшие.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 11:35

      Для Аргентины это будет решающий матч и состав должен быть сильнейшим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 25 июня 2018, 06:30

      Из мухи слона раздувают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 25 июня 2018, 04:15

      А что же вы ни одного игрока Зенита не взяли в команду ? У них опыт игры в России ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 25 июня 2018, 02:12

      В конечном итоге разлады ни к чему хорошему не приведут... От этой игры зависит оооочень многое...

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 25 июня 2018, 00:28

      Так Сампаоли же не будет выбирать состав на матч с нигерией, говорили же что все он даже может на матче не присуствовать! Состав будут выбирать Месси и Маскерано же?!

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 25 июня 2018, 00:21

      И что тут такого????????????????????????????????!!!!!!!!??????

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Жёлто-синий 25 июня 2018, 05:43

      Да ничего, просто игрок ни во что не ставит тренера, вот и всё, как в том анекдоте. Поймал медведь жида, зажал его в кулак и говорит ты чо? Жид ни чо... Медведь хрусть его, ну и всё....

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