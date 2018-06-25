Журналист: «Агуэро не сыграет против Нигерии. Сампаоли накажет его за слова после игры с Хорватией»

такое решение может выйти тренеру боком, ради результата решающей игры должны выходить все сильнейшие.
Журналист Хосе Альварес в своем твиттере сообщил, что форвард Аргентины Серхио Агуэро не сыграет против Нигерии в матче 3-го тура группового этапа ЧМ.
Такое решение принял главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли. Таким образом он хочет наказать Агуэро за высказывание после поражения от Хорватии (0:3). Игрок сказал тогда: «Сампаоли может говорить, что хочет».
Аргентина сыграет против Нигерии 26 июня.