Муса, Мозес и Ихеначо – в атаке нигерийцев на матч со сборной Исландии

Пресс-служба ФИФА опубликовала стартовые составы команд Нигерии и Исландии на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

Нигерия: Узохо, Идову, Троост-Эконг, Балогун, Омеруо, Ндиди, Этебо, Микел, Муса, Мозес, Ихеначо.

Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон, Гисласон, Финнбогасон, Бедварссон.

Встреча состоится на «Волгоград Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

За ее событиями можно будет следить здесь.

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