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    Муса, Мозес и Ихеначо – в атаке нигерийцев на матч со сборной Исландии

    Пресс-служба ФИФА опубликовала стартовые составы команд Нигерии и Исландии на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

    Нигерия: Узохо, Идову, Троост-Эконг, Балогун, Омеруо, Ндиди, Этебо, Микел, Муса, Мозес, Ихеначо.

    Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон, Гисласон, Финнбогасон, Бедварссон.

    Встреча состоится на «Волгоград Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    За ее событиями можно будет следить здесь.

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    Источник: ФИФА

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    22.06.2018 17:26
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