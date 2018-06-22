Фигурист Траньков – о плей-офф ЧМ: «Португалия нам по зубам. Закрыли Салаха, закроем и Роналду»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о шансах сборной России в плей-офф чемпионата мира.

– Испания – один из возможных соперников сборной России по 1/8 финала. На выход в четвертьфинал рассчитываете?

– По той игре, которую испанцы показали в матче с не самым сильным Ираном (1:0) – команда мучилась – у сборной России шансы есть. И шансы даже гораздо больше, чем в матчах с той невероятной командой, которая была в 2008 году.

Однако сборная Португалии, думаю, была бы нам поудобнее. Она возрастная и не самая быстрая. Наша команда тоже к скоростным не относится, так что соперник нам был бы по силам.

– Справимся с Криштиану Роналду?

– Закрыли Мохамеда Салаха, закроем и Роналду, и тогда шансы выровняются. Португалия действительно заточена на Роналду. Сдержав его и не пуская в штрафную, мы свои шансы повысим.

Правда защитники сейчас не все опытные, нужно будет брать коллективными действиями. Тогда Португалия нам по зубам.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова гарантировали себе выход из группы. 25 июня матчем с Уругваем команда завершит выступление в групповом этапе.