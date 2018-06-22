Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фигурист Траньков – о плей-офф ЧМ: «Португалия нам по зубам. Закрыли Салаха, закроем и Роналду»

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о шансах сборной России в плей-офф чемпионата мира.

    Испания – один из возможных соперников сборной России по 1/8 финала. На выход в четвертьфинал рассчитываете?

    – По той игре, которую испанцы показали в матче с не самым сильным Ираном (1:0) – команда мучилась – у сборной России шансы есть. И шансы даже гораздо больше, чем в матчах с той невероятной командой, которая была в 2008 году.

    Однако сборная Португалии, думаю, была бы нам поудобнее. Она возрастная и не самая быстрая. Наша команда тоже к скоростным не относится, так что соперник нам был бы по силам.

    Справимся с Криштиану Роналду?

    – Закрыли Мохамеда Салаха, закроем и Роналду, и тогда шансы выровняются. Португалия действительно заточена на Роналду. Сдержав его и не пуская в штрафную, мы свои шансы повысим.

    Правда защитники сейчас не все опытные, нужно будет брать коллективными действиями. Тогда Португалия нам по зубам.

    Напомним, подопечные Станислава Черчесова гарантировали себе выход из группы. 25 июня матчем с Уругваем команда завершит выступление в групповом этапе.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2018 13:22
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 20:33

      Закрыть Роналду будет сложнее чем Салаха, так как Португалия по составу сильней Египта.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 22 июня 2018, 17:36

      Траньков замечательный фигурист, но ни черта не понимает, что Салах и Криштиану это совершенно разные вещи. Один просто суперфорвард, а другой гений!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 22 июня 2018, 15:37

      В современном футболе выигрывает тот, кто больше хочет. Даже Месси не оказался мессией. Вчера хорваты это прекрасно доказали. Будем верить в победу и поддержим свою команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 14:27

      Фигурист, однако!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11