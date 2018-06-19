Черчесов: «Задача-максимум на ЧМ-2018? Прилететь в Новогорск и выспаться. Тогда правильные мысли запрыгнут в голову»

После тренировки к нему в голову начнут прыгать мысли....Правильные мысли !Интересно,в каком месте это произойдёт?Сразу на поле прыгнут из травы или в номере с небритого лобка женщины?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Египтом (3:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 рассказал о задаче-максимуме на турнире.
«Задача-максимум на ЧМ-2018? Прилететь в Новогорск и выспаться, завтра потренироваться, и тогда правильные мысли будут не лезть, а прыгать в голову», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.
Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!