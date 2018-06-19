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    Черчесов: «Задача-максимум на ЧМ-2018? Прилететь в Новогорск и выспаться. Тогда правильные мысли запрыгнут в голову»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Египтом (3:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 рассказал о задаче-максимуме на турнире.

    «Задача-максимум на ЧМ-2018? Прилететь в Новогорск и выспаться, завтра потренироваться, и тогда правильные мысли будут не лезть, а прыгать в голову», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 23:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июня 2018, 08:53

      После тренировки к нему в голову начнут прыгать мысли....Правильные мысли !Интересно,в каком месте это произойдёт?Сразу на поле прыгнут из травы или в номере с небритого лобка женщины?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:10

      Задача максимум выиграть чемпионаТ! )))

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 20 июня 2018, 00:45

      Обосраться в 1/8 минимум. Спим спокойно мы круче Аравии и Египта

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 июня 2018, 00:03

      Сборная России, во втором туре группового этапа ЧМ-2018 обыграв команду Египта (3:1), показала лучший старт в истории чемпионатов мира для стран-хозяек турнира.

      После двух сыгранных матчей в активе команды Станислава Черчесова две победы и восемь забитых мячей при одном пропущенном.
      Столько же забила сборная Италии, которая принимала чемпионат мира в 1934 году, однако, за две игры они пропустили два мяча, а мы только один.

      Россия выдала лучший старт в Мире футбола!
      А я что ГОВОРИЛ!!!
      1. Ожидаем рекорд зрительского интереса! Состоялся.
      2. Ожидаем классную игру нашей сборной! Показали.
      3. Ожидаем град мячей в ворота Египта. Забили.
      4. Ожидаем феерической ПОБЕДЫ нашей сборной! Добились.
      5. Ожидаем выхода сборной из группы. ВЫШЛИ!!!

      ПЕРВЫЕ из всех стран участниц мирового первенства.

      Ожиданий было очень много и все они ВОПЛОТИЛИСЬ из сказки в быль!
      Мы верили, что сборная выступит УСПЕШНО!
      ВЕРИЛИ, кроме ничтожного меньшинства.

      Это БОЛЬШОЙ успех Станислава Черчесова и нашей сборной!
      Станислав Черчесов сдержал своё слово!
      Честь ему и ХВАЛА!
      Поздравляю всех с этой классной ПОБЕДОЙ и выходом из группы!

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