Сборная России проводит матч 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта (3:1, второй тайм).

Стадион «Санкт-Петербург» посетили 64 468 человек.

Это второй матч, который проходит в Санкт-Петербурге в рамках ЧМ. Первую игру между Марокко и Ираном посетили 62 548 зрителей.