Это не считая бакланов на крыше, которые смотрели за ходом матча и недоумевали. Это что надо есть, чтобы так прибавить в игре ?... Похоже критика с перцем подействовала. Есть командная движуха, самоотдача в игре и неуёмное желание проявить себя на домашнем чемпионате мира.
Сборная России проводит матч 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта (3:1, второй тайм).
Стадион «Санкт-Петербург» посетили 64 468 человек.
Это второй матч, который проходит в Санкт-Петербурге в рамках ЧМ. Первую игру между Марокко и Ираном посетили 62 548 зрителей.