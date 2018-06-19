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    На матче Россия – Египет 64,5 тысяч зрителей 

    Сборная России проводит матч 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта (3:1, второй тайм).

    Стадион «Санкт-Петербург» посетили 64 468 человек.

    Это второй матч, который проходит в Санкт-Петербурге в рамках ЧМ. Первую игру между Марокко и Ираном посетили 62 548 зрителей.

    Источник: ФИФА

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    19.06.2018 22:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 07:20

      Это не считая бакланов на крыше, которые смотрели за ходом матча и недоумевали. Это что надо есть, чтобы так прибавить в игре ?... Похоже критика с перцем подействовала. Есть командная движуха, самоотдача в игре и неуёмное желание проявить себя на домашнем чемпионате мира.

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 19 июня 2018, 23:49

      в Москве на Воробьёвых было не меньше))

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > mikitka 20 июня 2018, 00:19

      Согласен, только вернулся))

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 июня 2018, 23:13

      А в начале второго тайма центральные трибуны были почти пустыми. И многие болельщики пропустили всё самое интересное

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