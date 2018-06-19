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  • «Динамо»: «Не понимаем, как сборная России будет бороться с Салахом и Суаресом без Рыкова»

«Динамо»: «Не понимаем, как сборная России будет бороться с Салахом и Суаресом без Рыкова»

19 июня 2018, 18:59
6

«Динамо» на своей странице в инстаграме выложило ролик с предсезонного сбора команды. На видео защитник бело-голубых Владимир Рыков принимает мяч и в касание отдает его пяткой партнеру.

«Мы по-прежнему недоумеваем, как сборная России намерена бороться с Салахом и Суаресом без Владимира Рыкова. Володя по-прежнему покоряет всех на каждом тренировочном занятии», – написано под видеороликом.

Сегодня сборная России сыграет с Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Игра начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Публикация от text (@fcdm_official)

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Динамо Россия Египет Уругвай Суарес Луис Рыков Владимир Салах Мохамед
Комментарии (6)
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1529425955
ну всё весь мир покорил от его пятки пас партнёру который тут же и потерял мяч
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VVM1964
1529426699
За плотно сжатыми губами видимо прячутся стальные зубы - против Суареса . )))
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yorgenbarenz
1529430803
Лишним в составе не был бы.
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prezent2017
1529440479
Гы...!
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Vitaly1960
1529445506
С кем же "Динамо" будет обыгрывать "Спартак", если, кроме Зобнина и Ещенко, там ещё и Ташаев окажется?!
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