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    «Динамо»: «Не понимаем, как сборная России будет бороться с Салахом и Суаресом без Рыкова»

    «Динамо» на своей странице в инстаграме выложило ролик с предсезонного сбора команды. На видео защитник бело-голубых Владимир Рыков принимает мяч и в касание отдает его пяткой партнеру.

    «Мы по-прежнему недоумеваем, как сборная России намерена бороться с Салахом и Суаресом без Владимира Рыкова. Володя по-прежнему покоряет всех на каждом тренировочном занятии», – написано под видеороликом.

    Сегодня сборная России сыграет с Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Игра начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Динамо»

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    19.06.2018 18:59
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 20 июня 2018, 00:58

      С кем же "Динамо" будет обыгрывать "Спартак", если, кроме Зобнина и Ещенко, там ещё и Ташаев окажется?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 июня 2018, 23:34

      Гы...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июня 2018, 20:53

      Лишним в составе не был бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 июня 2018, 19:32

      ну всё весь мир покорил от его пятки пас партнёру который тут же и потерял мяч

      2
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