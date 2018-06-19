«Динамо»: «Не понимаем, как сборная России будет бороться с Салахом и Суаресом без Рыкова»

«Динамо» на своей странице в инстаграме выложило ролик с предсезонного сбора команды. На видео защитник бело-голубых Владимир Рыков принимает мяч и в касание отдает его пяткой партнеру.

«Мы по-прежнему недоумеваем, как сборная России намерена бороться с Салахом и Суаресом без Владимира Рыкова. Володя по-прежнему покоряет всех на каждом тренировочном занятии», – написано под видеороликом.

Сегодня сборная России сыграет с Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Игра начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.