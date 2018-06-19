Триппьер: «У Англии было не так много шансов, но Кейн выжал максимум»

Защитник сборной Англии Киран Триппьер отметил высокий процент реализации голевых моментов форвардом команды Гарри Кейном в матче с Тунисом, в котором тот отметился двумя забитыми мячами.

«Мы видим, как Гарри работает каждый день, он прирожденный бомбардир. Но он также много работает и на команду, пусть это и не все замечают. Я очень горжусь им.

Сегодня у нас было не так много шансов, но он выжал максимум. Он всегда приходит на помощь в трудные минуты. У нас есть и другие отличные форварды, так что атакующий потенциал у нас серьезный. Гарри может забить из любой позиции, он невероятен, и он доказал это в этом сезоне.

Конечно, стандартные положения могут сыграть решающую роль на этом чемпионате. Мы постоянно над ними работаем», – сказал Триппьер после матча.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Тунис – Англия прошел на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счетом 1:2.