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    Триппьер: «У Англии было не так много шансов, но Кейн выжал максимум»

    Защитник сборной Англии Киран Триппьер отметил высокий процент реализации голевых моментов форвардом команды Гарри Кейном в матче с Тунисом, в котором тот отметился двумя забитыми мячами.

    «Мы видим, как Гарри работает каждый день, он прирожденный бомбардир. Но он также много работает и на команду, пусть это и не все замечают. Я очень горжусь им.

    Сегодня у нас было не так много шансов, но он выжал максимум. Он всегда приходит на помощь в трудные минуты. У нас есть и другие отличные форварды, так что атакующий потенциал у нас серьезный. Гарри может забить из любой позиции, он невероятен, и он доказал это в этом сезоне.

    Конечно, стандартные положения могут сыграть решающую роль на этом чемпионате. Мы постоянно над ними работаем», – сказал Триппьер после матча.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Тунис – Англия прошел на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счетом 1:2.

    Источник: Р-Спорт

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    19.06.2018 11:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 11:00

      Кейн спас Англию от неприятностей.

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 19 июня 2018, 23:25

      Вообще-то моментов было много.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 июня 2018, 12:26

      Кейн ниче не показал вчера выдающегося..

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 19 июня 2018, 12:25

      Не так много моментов? Да, я только в первые 7...8 минут около трёх стопроцентных загубленных моментов насчитал.Была б у вас высокая реализация, счёт был бы 5:1

      2
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 19 июня 2018, 12:12

      Не так давно слышал я (РЕН ТВ), что в Англии до 50% молодых особей заражены гонореей. Так что фамилия у английского защитника - символическая.

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Нас Много 19 июня 2018, 12:28

      Я СЛЫШАЛ, что уже 30 минут просмотра РЕН ТВ вызывают резкий приступ гонореи и геморроя

      2
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      ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много > gol_kak_sokol 19 июня 2018, 13:42

      От козла слышу, хам ты трамвайный...

      0
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