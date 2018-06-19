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    Сальгадо: «Меня поразило то, как Россия физически готова к ЧМ»

    Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо оценил шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата мира-2018. Большим преимуществом для россиян он назвал хорошую физическую форму и наличие в составе Дениса Черышева.

    «Если говорить о матче с саудовцами, то сначала игра была равной, но потом хозяева поля воспользовались ошибками соперника и реализовали свои моменты. При этом Россия могла забить еще, но подвела реализация.

    Меня поразило то, как физически готова ваша команда. Ей удалось подойти к чемпионату мира в отличном состоянии, и я уверен, такого запала должно хватить и на оставшиеся матчи в группе.

    Черышев провел фантастический матч, удачно вышел на замену и внес существенный вклад в победу сборной России. Это очень квалифицированный полузащитник, имеющий хорошую скорость и способный помочь своей команде в атаке. С таким исполнителем россияне имеют хорошие шансы на успех в матче против сборной Египта и выход в плей-офф чемпионата мира», – считает Сальгадо.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    19.06.2018 11:05
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:54

      И это действительно так.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 19 июня 2018, 14:52

      Это всё потому,что у нашей сборной ТОП-Тренер! Возьмите его себе,вместо Лопотеги!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      xxxl8484 19 июня 2018, 13:33

      Федю только не выпускайте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 19 июня 2018, 12:50

      1:1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      clozzi 19 июня 2018, 12:09

      Мельдония обожрались:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 июня 2018, 11:50

      Ну что, продолжим традиции сенсаций этого турнира?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 июня 2018, 11:47

      Россия-Египет 1:2

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 июня 2018, 11:34

      сегодня посмотрим, хотя бы ничейку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      snaiper1989 19 июня 2018, 11:24

      На фоне той же Аргентины или Германии, наши отыграли отлично!!!!И вообще по первым матчам понравились только 4 сборные:Россия, Хорватия, Мексика и конечно же Бельгия....остальные вялые и "зазвездившиеся" сборные по крайней мере после 1 тура!!!!!Дальше, как говорится, будем видеть.....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > snaiper1989 19 июня 2018, 11:54

      Вывод о состоянии команд можно сделать после выхода
      команд из групп, по их результатам, а не по одной игре.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > snaiper1989 19 июня 2018, 12:51

      А смысл надрываться с первых матчей? Можно так и сдуться к плей-офф

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 19 июня 2018, 11:22

      Ни подготовки, ни игры черышева нет.

      1
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