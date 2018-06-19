Сальгадо: «Меня поразило то, как Россия физически готова к ЧМ»

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо оценил шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата мира-2018. Большим преимуществом для россиян он назвал хорошую физическую форму и наличие в составе Дениса Черышева.

«Если говорить о матче с саудовцами, то сначала игра была равной, но потом хозяева поля воспользовались ошибками соперника и реализовали свои моменты. При этом Россия могла забить еще, но подвела реализация.

Меня поразило то, как физически готова ваша команда. Ей удалось подойти к чемпионату мира в отличном состоянии, и я уверен, такого запала должно хватить и на оставшиеся матчи в группе.

Черышев провел фантастический матч, удачно вышел на замену и внес существенный вклад в победу сборной России. Это очень квалифицированный полузащитник, имеющий хорошую скорость и способный помочь своей команде в атаке. С таким исполнителем россияне имеют хорошие шансы на успех в матче против сборной Египта и выход в плей-офф чемпионата мира», – считает Сальгадо.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.