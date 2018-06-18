ЧМ-2018. Бельгия разгромила Панаму, Лукаку оформил дубль

Сборная Бельгии разломила Панаму в матче 1-го тура группового этапа ЧМ со счетом 3:0.
Нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку оформил дубль.
ЧМ-2018. Групповой этап. Группа G. 1-й тур
Голы: 1:0 – Мертенс, 47; 2:0 – Лукаку, 69; 3:0 – Лукаку, 75.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феррейра-Карраско (Дембеле, 74), Мертенс (Т. Азар), Э. Азар, Лукаку.
Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес, Купер, Годой, Х. Родригес (Диас, 63), Перес (Техада, 73), Барсенас (Г. Торрес, 63).
Предупреждения: Менье, 14; Вертонген, 59; Де Брюйне, 89 – Дэвис, 18; Барсенас, 45+2; Купер, 49; Мурильо, 51; Годой, 57.
Мертенс крут не только голами. Он помогает людям и ценит юмор
Источник: Бомбардир.ру