Мертенс крут не только голами. Он помогает людям и ценит юмор

Истории, которые надо знать.

Отпраздновал, изобразив собаку – в честь спасенного питомника

В одном из матчей Дрис Мертенс забил гол и начал паясничать у углового флажка, изображая собаку. Люди возмутились, а потом узнали правду и восхитились. Бельгиец услышал о том, что в Неаполе из-за плохого финансирования собираются закрывать собачий питомник, вместе с женой Катрин съездил туда и заплатил сколько нужно. А еще и забрал домой собаку. «Я прошу вас помочь найти семью для этих собак из питомника», – написал Мертенс в инстаграме.

text Публикация от text (@driesmertens) 14 Мар 2014 в 11:54 PDT

Раздал бездомным пиццу

Однажды Мертенс вместе с другом накупили пицц и поехали на центральный вокзал Неаполя, где раздали их голодающим. Причем об этой истории случайно узнали гораздо позже – через несколько месяцев. Сам Мертенс замаскировался – ему вообще не нравится известность, он к ней и не стремился. Вероятно, далеко не обо всех таких историях мы знаем.

Не жалеет средств на благотворительность

По больницам Мертенс тоже ездил нередко – и в Неаполе, и в его регионе. Он приезжал в онкологическое отделение, общался с тяжелобольными, а однажды отправил медикаменты в Венесуэлу, когда страну настиг кризис.

Благодаря телевизору отправил посылку в Африку

Мертенс с удивлением обнаружил в своей футболке парня из Гвинеи, когда там показывался сюжет о бедных семьях. Он узнал у фотографа National Geographic его контакты и отправил ему в подарок три комплекта формы, а также футболки «Наполи» каждому однокласснику этого мальчика.

Открыл в Бельгии сеть футбольных школ

Это Дрис сделал совместно с партнерами по сборной Бельгии – Вертонгеном и Дембеле. Благодаря ему там занимаются множество бельгийских детей. Сеть называется Thefuture. Так что, если через 20 лет Бельгия снова будет в числе фаворитов чемпионата мира – благодарите Мертенса.

Не уехал в АПЛ из-за любви к Неаполю

Мертенса звали в «Вест Хэм», однако бельгиец отказался. Причину узнал журналист Radio CRC Раффаэле Орьемма: «Остаться Мертенса в Италии убедила жена». Да и сам футболист без ума от города и совсем не горел желанием уезжать.

Отличное чувство юмора

Бельгиец опубликовал свое смешное фото с подписью «Когда она без макияжа».

text Публикация от text (@driesmertens) 5 Июн 2018 в 3:56 PDT

«Когда он снимает штаны…», – отреагировала жена Катрин. Замечательные отношения!

Впрочем, с откровенностью там все в порядке. «В постели я очень эксцентричная. Я считаю, что порядок в интимной жизни сказывается на всех аспектах вашей деятельности. Нам с Дрисом нравится заниматься любовью в необычных местах, например, в туалете поезда», – призналась как-то раз Катрин.

На поле тоже шутит

В матче Бельгии против Греции Георгиос Цавеллас очень рассердился на Мертенса, когда тот начал дергать его за нос. Но вроде обошлось без жертв.

И отлично забивает

В первом матче сборной Бельгии на ЧМ-2018 Мертенс забил один из самых красивых голов турнира, который в итоге оказался победным. Получилось почти как у Дениса Черышева. Великолепный гол!