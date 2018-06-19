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    Мертенс крут не только голами. Он помогает людям и ценит юмор


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    Голосов: 3
    19.06.2018 08:00
    Истории, которые надо знать.

    Отпраздновал, изобразив собаку – в честь спасенного питомника

    В одном из матчей Дрис Мертенс забил гол и начал паясничать у углового флажка, изображая собаку. Люди возмутились, а потом узнали правду и восхитились. Бельгиец услышал о том, что в Неаполе из-за плохого финансирования собираются закрывать собачий питомник, вместе с женой Катрин съездил туда и заплатил сколько нужно. А еще и забрал домой собаку. «Я прошу вас помочь найти семью для этих собак из питомника», – написал Мертенс в инстаграме.

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    Публикация от text (@driesmertens)

    Раздал бездомным пиццу

    Однажды Мертенс вместе с другом накупили пицц и поехали на центральный вокзал Неаполя, где раздали их голодающим. Причем об этой истории случайно узнали гораздо позже – через несколько месяцев. Сам Мертенс замаскировался – ему вообще не нравится известность, он к ней и не стремился. Вероятно, далеко не обо всех таких историях мы знаем.

    Не жалеет средств на благотворительность

    По больницам Мертенс тоже ездил нередко – и в Неаполе, и в его регионе. Он приезжал в онкологическое отделение, общался с тяжелобольными, а однажды отправил медикаменты в Венесуэлу, когда страну настиг кризис.

    Благодаря телевизору отправил посылку в Африку

    Мертенс с удивлением обнаружил в своей футболке парня из Гвинеи, когда там показывался сюжет о бедных семьях. Он узнал у фотографа National Geographic его контакты и отправил ему в подарок три комплекта формы, а также футболки «Наполи» каждому однокласснику этого мальчика.

    Открыл в Бельгии сеть футбольных школ

    Это Дрис сделал совместно с партнерами по сборной Бельгии – Вертонгеном и Дембеле. Благодаря ему там занимаются множество бельгийских детей. Сеть называется Thefuture. Так что, если через 20 лет Бельгия снова будет в числе фаворитов чемпионата мира – благодарите Мертенса.

    Не уехал в АПЛ из-за любви к Неаполю

    Мертенса звали в «Вест Хэм», однако бельгиец отказался. Причину узнал журналист Radio CRC Раффаэле Орьемма: «Остаться Мертенса в Италии убедила жена». Да и сам футболист без ума от города и совсем не горел желанием уезжать.

    Отличное чувство юмора

    Бельгиец опубликовал свое смешное фото с подписью «Когда она без макияжа».

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    Публикация от text (@driesmertens)

    «Когда он снимает штаны…», – отреагировала жена Катрин. Замечательные отношения!

    Впрочем, с откровенностью там все в порядке. «В постели я очень эксцентричная. Я считаю, что порядок в интимной жизни сказывается на всех аспектах вашей деятельности. Нам с Дрисом нравится заниматься любовью в необычных местах, например, в туалете поезда», – призналась как-то раз Катрин.

    На поле тоже шутит

    В матче Бельгии против Греции Георгиос Цавеллас очень рассердился на Мертенса, когда тот начал дергать его за нос. Но вроде обошлось без жертв.

    И отлично забивает

    В первом матче сборной Бельгии на ЧМ-2018 Мертенс забил один из самых красивых голов турнира, который в итоге оказался победным. Получилось почти как у Дениса Черышева. Великолепный гол!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 19 июня 2018, 12:36

      Красавчик!!!

      0
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 19 июня 2018, 05:31

      +++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9737

      САДЫЧОК 18 июня 2018, 23:52

      вот с кого надо путину брать пример!..молодец Мертенс!

      -1
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