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    Коста: «Хочу быть таким, как Роналду»

    Нападающий сборной Испании Диего Коста после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Португалии (3:3) отметил форварда Криштиану Роналду.

    «Нужно поздравить Криштиану. Стоило его покритиковать, как сразу последовал результат. Лучше не трогать его. Я хотел бы быть таким, как он. Но для этого мне нужно упорно работать и держать рот на замке», – сказал Коста.

    Португалец сделал в этой игре хет-трик, испанец – дубль.

    Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

    Источник: Football Espana

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    17.06.2018 09:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 июня 2018, 12:34

      Нормальный пример,на конец то решил у кого брать пример, тогда забудь про Суареса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 17 июня 2018, 09:27

      Браво, Диего! Господь тебе в помощь..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 17 июня 2018, 09:21

      кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

      1
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