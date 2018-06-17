Коста: «Хочу быть таким, как Роналду»

Нападающий сборной Испании Диего Коста после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Португалии (3:3) отметил форварда Криштиану Роналду.

«Нужно поздравить Криштиану. Стоило его покритиковать, как сразу последовал результат. Лучше не трогать его. Я хотел бы быть таким, как он. Но для этого мне нужно упорно работать и держать рот на замке», – сказал Коста.

Португалец сделал в этой игре хет-трик, испанец – дубль.

Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу