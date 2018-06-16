Магнуссон: «Я дал согласие на переход в ЦСКА и подписал бумаги. Дело за клубами»

Защитник «Бристоль Сити» Хордур Магнуссон заявил, что дал согласие на переход в ЦСКА.

«Я подписал личные бумаги и дал согласие на переход, теперь дело за договоренностью между клубами. Давайте подождем, что будет в ближайшее время. Естественно, я хочу перейти в ЦСКА, ведь это очень большой клуб», – сказал Магнуссон.

За переход Магнуссона ЦСКА заплатит 2,8 миллиона евро.

Агент: «Переход Магнуссона в ЦСКА – решенный вопрос. Просто во время ЧМ сложно провести медосмотр»