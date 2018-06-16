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    Магнуссон: «Я дал согласие на переход в ЦСКА и подписал бумаги. Дело за клубами»

    Защитник «Бристоль Сити» Хордур Магнуссон заявил, что дал согласие на переход в ЦСКА.

    «Я подписал личные бумаги и дал согласие на переход, теперь дело за договоренностью между клубами. Давайте подождем, что будет в ближайшее время. Естественно, я хочу перейти в ЦСКА, ведь это очень большой клуб», – сказал Магнуссон.

    За переход Магнуссона ЦСКА заплатит 2,8 миллиона евро.

    Агент: «Переход Магнуссона в ЦСКА – решенный вопрос. Просто во время ЧМ сложно провести медосмотр»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2018 20:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 17 июня 2018, 06:51

      во вчерашнем матче оставил неплохое впечатление, ауты теперь будут в необычном исполнении, с дальним пасом, правда, вообще не получалось, но надеюсь это только вчера

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > volfrik 17 июня 2018, 07:58

      Против Аргентины играл же! Наши ваше просрали бы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 июня 2018, 01:08

      ну...удачи в цска, надеюсь - выиграбт все...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2018, 21:37

      Давно ждём! Хотя можно - и половину сборной Исландии! Денег только у Гинера, боюсь, не хватит! :-(((

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 июня 2018, 21:04

      Гуууууууууд! Супер гууууууд!
      Надеюсь впишется и станет легендой!

      7
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 16 июня 2018, 20:35

      Это очень хорошая новость) Ждём

      5
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