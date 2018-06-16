Агент: «Переход Магнуссона в ЦСКА – решенный вопрос. Просто во время ЧМ сложно провести медосмотр»

Агент Бьярки Гунллаугссон, представляющий интересы защитника «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона, сообщил, что все детали перехода его клиента в ЦСКА уже согласованы. Также он назвал причину, по которой стороны до сих пор не объявляют о трансфере исландца официально.

«Все в порядке, нет повода для волнений. В чем причина задержки? Сложно вписаться в график чемпионата мира, чтобы провести медосмотр. Все остальное уже решено», – сказал Гунллаугссон.

Ранее сообщалось, что Магнуссон станет игроком армейцев после вылета сборной Исландии с чемпионата мира-2018.