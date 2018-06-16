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  • Агент: «Переход Магнуссона в ЦСКА – решенный вопрос. Просто во время ЧМ сложно провести медосмотр»

Агент: «Переход Магнуссона в ЦСКА – решенный вопрос. Просто во время ЧМ сложно провести медосмотр»

16 июня 2018, 14:58
6

Агент Бьярки Гунллаугссон, представляющий интересы защитника «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона, сообщил, что все детали перехода его клиента в ЦСКА уже согласованы. Также он назвал причину, по которой стороны до сих пор не объявляют о трансфере исландца официально.

«Все в порядке, нет повода для волнений. В чем причина задержки? Сложно вписаться в график чемпионата мира, чтобы провести медосмотр. Все остальное уже решено», – сказал Гунллаугссон.

Ранее сообщалось, что Магнуссон станет игроком армейцев после вылета сборной Исландии с чемпионата мира-2018.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип ЦСКА Бристоль Сити Магнуссон Хердур
Комментарии (6)
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СашкаГуров
1529150880
Подписали без медосмотра???
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hevbn 28
1529152484
Ждёмс, ЦСКА очень нужны защитники Березуцкие и Игнашевич не вечные к сожалению , тем более ,что этот Магнуссон по моему игрок хорошего уровня .
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Vickont
1529152653
Через полчасика посмотрим на него в деле
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alexis02lion
1529153196
Вот посмотрели на успешный опыт Краснодара и Ростова по внедрению в команду исландцев и взяли себе на омоложение. Бристоль довольно неплохо играл в шипе, иногда шли в зоне топ-6, а значит защита была на уровне. И им лучше потерять защитника и за хорошие деньги продать, чем лишиться вратаря или лидеров своей атаки. И всё правильно скандинавы - викинги лучше в защите и отборе, а вот африканцы в нападении. Вектор правильный у команды наконец-то стал.
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Gullit 76
1529153412
Это хорошо конечно - Шведы,Исландцы.
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