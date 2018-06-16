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    Агент: «Переход Магнуссона в ЦСКА – решенный вопрос. Просто во время ЧМ сложно провести медосмотр»

    Агент Бьярки Гунллаугссон, представляющий интересы защитника «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона, сообщил, что все детали перехода его клиента в ЦСКА уже согласованы. Также он назвал причину, по которой стороны до сих пор не объявляют о трансфере исландца официально.

    «Все в порядке, нет повода для волнений. В чем причина задержки? Сложно вписаться в график чемпионата мира, чтобы провести медосмотр. Все остальное уже решено», – сказал Гунллаугссон.

    Ранее сообщалось, что Магнуссон станет игроком армейцев после вылета сборной Исландии с чемпионата мира-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2018 14:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 июня 2018, 15:50

      Это хорошо конечно - Шведы,Исландцы.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 июня 2018, 15:46

      Вот посмотрели на успешный опыт Краснодара и Ростова по внедрению в команду исландцев и взяли себе на омоложение. Бристоль довольно неплохо играл в шипе, иногда шли в зоне топ-6, а значит защита была на уровне. И им лучше потерять защитника и за хорошие деньги продать, чем лишиться вратаря или лидеров своей атаки. И всё правильно скандинавы - викинги лучше в защите и отборе, а вот африканцы в нападении. Вектор правильный у команды наконец-то стал.

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 16 июня 2018, 15:37

      Через полчасика посмотрим на него в деле

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 июня 2018, 15:34

      Ждёмс, ЦСКА очень нужны защитники Березуцкие и Игнашевич не вечные к сожалению , тем более ,что этот Магнуссон по моему игрок хорошего уровня .

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 16 июня 2018, 15:08

      Подписали без медосмотра???

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > СашкаГуров 16 июня 2018, 15:34

      Никто не говорит про подпись. Имеется в виду, что все уже улажено, осталась последняя формальность в виде медосмотра (чтобы не было таких же историй, как у Фекира в Ливерпуле)

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