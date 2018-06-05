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    Трансфер Магнуссона обойдется ЦСКА в 2,8 миллиона. На исландца также претендовали «Рубин» и «Ростов»

    Как уже ранее сообщалось, защитник «Бристоль Сити» Хордур Магнуссон близок к переходу в ЦСКА.

    За трансфер 25-летнего игрока армейцы заплатят 2,8 миллиона евро, а с самим исландцем будет заключен четырехлетний контракт.

    Помимо красно-синих интерес к футболисту проявляли еще два российских клуба – «Рубин» и «Ростов».

    Ранее агент Магнуссона Бьярки Гунллаугссон сообщил, что переход его клиента в ЦСКА должен быть оформлен до начала чемпионата мира.

    Источник: L' Equipe

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    05.06.2018 18:59
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 7 июня 2018, 09:59

      так защитник это хорошо, а кем Вернблума менять собираемся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 июня 2018, 16:44

      Господа,если ставите минус,то извольте поделиться своей точкой зрения по тому или иному вопросу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 июня 2018, 20:33

      Хоть что то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 5 июня 2018, 19:56

      У цска деньги появились? Скока еще пальцев гинер себе отрубил?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      Гуус > Гуус 5 июня 2018, 19:56

      а так лучше бы Магнуссон выбрал Ростов, там как раз его соотечественников много, почти вся сборная там играет!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > Гуус 5 июня 2018, 19:59

      Сказочный ты до....б!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 5 июня 2018, 19:51

      Хорошечно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 июня 2018, 19:40

      Нормалёк!!..)) В Чемпионшипе плохому не научат!!..))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 5 июня 2018, 19:07

      Неужели он лучше Беляева? ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > каа 5 июня 2018, 19:54

      Не то что лучше ,просто он более универсальный защитник. Беляев не уровень ЦСКА,однозначно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 июня 2018, 19:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      очередной супердорогой трансфер от жида гинера !

      -7
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > dinar7777dinar 5 июня 2018, 22:13

      ооо конявые заминусовали !

      -2
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