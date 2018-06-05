Трансфер Магнуссона обойдется ЦСКА в 2,8 миллиона. На исландца также претендовали «Рубин» и «Ростов»

так защитник это хорошо, а кем Вернблума менять собираемся?
Как уже ранее сообщалось, защитник «Бристоль Сити» Хордур Магнуссон близок к переходу в ЦСКА.
За трансфер 25-летнего игрока армейцы заплатят 2,8 миллиона евро, а с самим исландцем будет заключен четырехлетний контракт.
Помимо красно-синих интерес к футболисту проявляли еще два российских клуба – «Рубин» и «Ростов».
Ранее агент Магнуссона Бьярки Гунллаугссон сообщил, что переход его клиента в ЦСКА должен быть оформлен до начала чемпионата мира.