Трансфер Магнуссона обойдется ЦСКА в 2,8 миллиона. На исландца также претендовали «Рубин» и «Ростов»

Как уже ранее сообщалось, защитник «Бристоль Сити» Хордур Магнуссон близок к переходу в ЦСКА.

За трансфер 25-летнего игрока армейцы заплатят 2,8 миллиона евро, а с самим исландцем будет заключен четырехлетний контракт.

Помимо красно-синих интерес к футболисту проявляли еще два российских клуба – «Рубин» и «Ростов».

Ранее агент Магнуссона Бьярки Гунллаугссон сообщил, что переход его клиента в ЦСКА должен быть оформлен до начала чемпионата мира.